Le malattie cardiovascolari e l’infarto | il killer numero uno delle donne

malattie cardiovascolari : gli screening “non servono solo a verificare se la pressione è alta” : Da oggi al 17 febbraio, riparte “Cardiologie aperte“: oltre 150 strutture offrono in tutta Italia screening gratuiti alla popolazione. “Partendo dal fatto che in Italia ogni anno si registrano 240 mila morti per Malattie cardiovascolari , anche quest’anno abbiamo l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione“, spiega all’Adnkronos Salute Michele Massimo Gulizia, presidente della ...

malattie cardiovascolari - ictus - Alzheimer : i primi vasi sanguigni umani creati in laboratorio : Siamo di fronte a una svolta nello studio delle Malattie cardiovascolari e altre patologie come Alzheimer e ictus: in Austria sono stati “coltivati” i primi vasi sanguigni umani in provetta. Questi organoidi, ossia organi in miniatura, sono simili a capillari umani e saranno utilizzati come laboratorio vivente per sperimentare farmaci e studiare le Malattie del sistema cardiovascolare. Il traguardo raggiunto dal team di ricercatori ...