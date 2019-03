Dai Negramaro a Yakir Arbib | da Irama a Aaron Parks | dai Toy a De Gregori | tutti i

ilmessaggero

(Di lunedì 4 marzo 2019) Eccoi concerti a Roma fino al 10 marzo. Cantautori/Per Retape c'è Barberini, cioè Barbara Bigi Barberini , nome d'arte della cantautrice romana Barbara Bigi , è in concerto per gli appuntamenti ...

itxalx : RT @Paola1733738784: LEVEEEL UP LEVEEL LEVEEL LEVEEL UP AHAHAHAHAHAHAH IN TESTA ANCHE SE SONO DAI NEGRAMARO E MI PRENDERANNO PER PAZZA?? #ri… - CrescenzoFilo : RT @Paola1733738784: LEVEEEL UP LEVEEL LEVEEL LEVEEL UP AHAHAHAHAHAHAH IN TESTA ANCHE SE SONO DAI NEGRAMARO E MI PRENDERANNO PER PAZZA?? #ri… - Paola1733738784 : LEVEEEL UP LEVEEL LEVEEL LEVEEL UP AHAHAHAHAHAHAH IN TESTA ANCHE SE SONO DAI NEGRAMARO E MI PRENDERANNO PER PAZZA?? #riccanigi -