A sorpresa Per me è importante dei Tiromancino con Tiziano Ferro diventa un singolo con

(Di domenica 3 marzo 2019)Federico Zampaglione aveva annunciato l'arrivo di una grossaper festeggiare il successo del tour nei teatri, ma solo il 3 marzo è arrivata l'ufficialità: Per me èdeicon, incisa con la collaborazione del cantautore di Latina nell'album Fino a qui, sarà un nuovoin rotazione radiofonica da venerdì 8 marzo.Ad annunciarlo è stato lo stesso frontman della band romana attraverso i canali social deicome una "breaking news": il duetto di Per me èconsarà nell'airplay dal giorno della Festa della Donna, non a caso, in quanto "omaggio a tutte le donne e al loro splendore", ha dichiarato Zampaglione.E le sorprese non finiscono qui, perché con l'arrivo del brano nelle radio ci sarà anche un video ufficiale pronto a debuttare su Youtube, di cui saranno pubblicate presto delle ...

