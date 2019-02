Pallavolo | Challenge Cup | la Saugella Monza vince la semifinale d’andata

Pallavolo - Challenge Cup – Mercoledì le semifinali : trasferta francese per la Saugella Monza contro Volero Le Cannet : Challenge Cup: Mercoledì il primo atto delle semifinali, Saugella Monza in Francia per sfidare il Volero Le Cannet. Fischio di inizio alle 20.00 La Saugella Monza affronterà Mercoledì sera, in Francia, la prima semifinale della sua storia europea. Tra le migliori quattro della Challenge Cup, il team brianzolo sarà ospite del Volero Le Cannet, squadra con un discreto pedigree nelle manifestazioni continentali. Le ragazze di Miguel Angel ...

Pallavolo - Saugella Monza in campo per la Challenge Cup : Busto Arsizio a caccia dei quarti in CEV Cup : Mercoledì Saugella in Slovenia per il ritorno dei quarti, servono due set per la qualificazione. Giovedì spazio alla CEV Cup cup con UYBA in trasferta in Francia Saugella Team Monza e Yamamay E-Work Busto Arsizio alla conquista della semifinale europea. Tra mercoledì e giovedì brianzole e Bustocche saranno impegnate nelle gare di ritorno dei quarti di finale – rispettivamente – di Challenge Cup e di CEV Cup, accomunate dal più ...

Pallavolo – Challenge Cup : scattano i quarti di finale - la Saugella Monza se la vedrà con il Kamnik : Per la Saugella Team Monza è tempo di quarti di finale in Challenge Cup, martedì sera gara di andata alla Candy Arena contro il Kamnik Si fa sempre più interessante il percorso della Saugella Team Monza nella Challenge Cup. Le brianzole di Miguel Angel Falasca disputeranno martedì sera, alla Candy Arena, il match di andata dei quarti di finale. Avversario di Serena Ortolani e compagne sarà il Calcit Volley Kamnik, formazione slovena in cui ...

Pallavolo – Challenge Cup : la Saugella Monza stacca il pass per i quarti di finale - Gent ko al tie-break : La Saugella Team Monza vola ai quarti di finale, vittoria al tie break sul Gent nella gara di ritorno Missione compiuta per la Saugella Team Monza nella gara di ritorno degli ottavi di finale della Challenge Cup: la squadra di Miguel Angel Falasca bissa anche davanti al pubblico amico il successo ottenuto in Belgio contro il VDK Bank Gent, e accede così al turno successivo della manifestazione organizzata dalla CEV. Alla Saugella, in virtù ...