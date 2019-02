È morta a 44 anni Lisa Sheridan | attrice di Csi È giallo sulle cause della scomparsa

Lisa Sheridan - è morta a 44 anni l’attrice di Csi : “Esclusa ipotesi di suicidio” : È morta a 44 anni l’attrice Lisa Sheridan, celebre per il ruolo che aveva interpretato nella serie tv Csi. La notizia era stata anticipata dal magazine americano “People”, poi è arrivata la conferma ufficiale del suo manager: “Lisa ci ha lasciati lunedì mattina – ha detto Mitch Clem -. Era nella sua casa di New Orleanse“. Ancora non si conoscono le cause della morte ma Clem ha escluso l’ipotesi che si ...

morta la mamma dell'agente Nino Agostino - da 30 anni chiedeva la verità : Palermo, 28 feb., askanews, - E' Morta a Palermo Augusta Schiera, madre dell'agente Nino Agostino ucciso il 5 agosto 1989. Insieme a suo marito Vincenzo Agostino, la signora Augusta era divenuto un ...

Lisa Sheridan morta a 44 anni - era l'attrice di CSI : giallo sulle cause : Il primo magazine a dare la notizia è stato 'People': ' Lisa Sheridan è morta all'età di 44 anni'. La conferma è arrivata anche dall'agente dell'attrice di Invasion, CSI , Legacy e FreakyLinks: 'Lisa ...

Ex concorrente del Grande Fratello Natacha Jaitt morta a 42 anni : «Trovata nuda e con droga in corpo». Temeva di essere uccisa : La modella e attrice argentina Natacha Jaitt, divenuta popolare in Spagna come concorrente del Grande Fratello, è stata trovata morta nelle prime ore di sabato a nord di Buenos Aires. Il corpo di Jaitt, di 42 anni, era nudo su un letto in una località nella località di Benavideo. Sulla sua morte aleggia un’ombra di mistero. Nei mesi scorsi su Twitter scriveva queste parole: «Non ho intenzione di suicidarmi, non entrerò nel mondo della ...

Portici : morta a 18 anni - sembrava suicidio. Indagate tre amiche : Prima di chiudere il caso, vogliono leggere le conclusioni tecniche, quelle affidate a esperti di ingegneria e a medici legali, a proposito della traiettoria di un corpo che cade dal sesto piano di...

Argentina - morta a 42 anni Natacha Jaitt - ex concorrente del Grande Fratello : Natacha Jaitt, ex concorrente del Grande Fratello spagnolo, è stata trovata morta ieri mattina nella sua casa di Buenos Aires: il corpo della 42enne era disteso, completamente nudo, sul letto.Continua a leggere

Ex concorrente del Grande Fratello Natacha Jaitt morta a 42 anni : «Trovata nuda e con droga in corpo». Temeva di essere uccisa : La modella e attrice argentina Natacha Jaitt, divenuta popolare in Spagna come concorrente del Grande Fratello, è stata trovata morta nelle prime ore di sabato a nord di Buenos Aires. Il...

Ex concorrente del Grande Fratello morta a 42 anni : «Trovata nuda e con droga in corpo». Temeva di essere uccisa : La modella e attrice argentina Natacha Jaitt, divenuta popolare in Spagna come concorrente del Grande Fratello, è stata trovata morta nelle prime ore di sabato a nord di Buenos Aires. Il...

Aosta - Mihaela Cheli morta a 21 anni : si è lanciata dalla finestra per sfuggire all'incendio in mansarda : Ha tentato si sfuggire alle fiamme lanciandosi dalla finestra ma poi è morta all'ospedale di Aosta Mihaela Cheli, la 21enne, residente a Chiavari, che nella notte tra venerdì e...

Padova - niente funerale per la figlia morta di cancro a 10 anni : La sua bambina non avrà nessun funerale. Per arrivare una madre a prendere questa decisione, si può capire quale carico di dolore sottintenda la sua scelta. A compierla è stata Nike, la mamma di Iolanda, una bimba di 10 anni di Padova, morta mercoledì scorso dopo mesi di calvario e sofferenze. Se l'è portata via un tumore al cervello. Ora che la battaglia contro la malattia è persa, non restano che parole come pietre di fronte alla disperazione: ...

Mamma orco chiude la figlia di 3 anni in casa e va in vacanza : bimba morta di fame e sete : La donna di 21 anni raccontava che la bimba stava bene e che non le mancava nulla ma in realtà si era completamente disinteressata di lei fino a lasciarla da sola in casa senza cibo e acqua per una settimana. A scoprire il corpo senza vita della piccola è stata la nonna che era andata a casa loro per fare una sorpresa alla bimba in occasione del suo terzo compleanno.Continua a leggere

morta Marella Agnelli - vedova di Gianni. Aveva 91 anni | : Si è spenta la moglie dell'Avvocato. Malata da tempo, le sue condizioni erano peggiorate negli ultimi giorni

Marella Agnelli - è morta la moglie dell'Avvocato Gianni : Marella Agnelli Caracciolo di Castagneto, moglie dell'Avvocato Giovanni Agnelli, è morta nella sua casa di Torino . Aveva 92 anni - LA GALLERY I funerali si svolgeranno in forma strettamente privata. ...

morta Marella Agnelli - vedova dell'Avvocato Gianni Agnelli : aveva 92 anni ed era malata da tempo : Marella Agnelli, moglie di Giovanni Agnelli, è Morta a 92 anni. Era malata da tempo. Nata a Firenze da una famiglia dell'aristocrazia napoletana, donna Marella Agnelli Caracciolo di...