Auto | Fiat Fastback | il futuro suv coupé anche in versione Abarth? GALLERY

Auto : nuovi allestimenti di 500 e Panda per festeggiare i 120 anni di Fiat [GALLERY] : 1/25 ...

Fiat Chrysler Automobiles annuncia dividendo : è il primo in 10 anni : Fiat Chrysler Automobiles ha annunciato il primo dividendo in 10 anni . Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato infatti di proporre all'assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo ...

Auto storiche : al MoMa di New York - una Fiat 500 F rappresenta lo stile italiano [GALLERY] : 1/12 ...

Auto elettriche : FCA pronta a produrre la Fiat 500 : Qualche giorno fa vi avevamo già parlato di come il gruppo FCA fosse impegnato nel processo di revisione del piano di investimenti da 5 miliardi di euro in tre anni per gli stabilimenti italiani, dovuto anche all’introduzione dell’ecotassa da parte dell’attuale Governo. Nonostante questo, in occasione della presentazione dei risultati finanziari dell’ultimo trimestre del 2018 di FCA, l’attuale amministratore delegato del gruppo, Mike ...

Jeep Renegade e Fiat Panda sono le Auto più rubate in Italia nel 2018 : ... ecco l'edizione speciale della vettura del Biscione Written by Alessio Salome Dopo il diploma in Ragioniere-Programmatore, inizia a muovere i primi passi nel mondo del blogging da Lucera, un piccolo ...

Auto elettriche : ecco il Fiat Fiorino a batteria [GALLERY] : 1/10 ...

Fiat 500 show al Festival Automobile International" : A 50 anni dalla sua nascita, sempre a Torino, viene presentata la nuova generazione della Fiat 500, destinata a diventare un successo globale commercializzato in 100 Paesi nel mondo e che si è ...

Automotoretrò - Fiat 500 Club Italia con 3 star d'eccezione : ... per creare ulteriori occasioni di incontro con gli appassionati della piccola grande auto, proporre i propri servizi a chi ancora non è socio e offrire a tutti i curiosi uno spaccato del 'mondo ...

Rottamazione Fiat 2019 : incentivi della “SuperRottamazione” - come funziona - sconto e offerte Auto : In questo articolo vedremo insieme cosa sono e come funzionano gli incentivi della “SuperRottamazione” Fiat e quali offerte sono attualmente in corso per coloro che intendono rottamare il proprio autoveicolo ed acquistarne un’auto più recente, appartenente ad una classe energetica più performante e meno inquinante. Insomma, il nuovo anno si prospetta come un momento propizio per prendere in considerazione la dismissione della propria ...

Fiat Chrysler Automobiles richiama 1.6 milioni di veicoli : Fino ad ora, almeno 23 persone sono morte a causa del problema in tutto il mondo, senza contare che ci sono centinaia di feriti . Il richiamo emesso da Fiat Chrysler Automobiles riguarda la Jeep ...

Si muove in territorio negativo il settore Automotive dell'Italia - -0 - 83% - - rosso per Fiat Chrysler : Scambi negativi per il comparto italiano auto e ricambi, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'indice europeo del settore auto e ricambi. Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto a 179.014,...

Fiat 500X Cross introduce Android Auto con la serie speciale Mirror : La Fiat 500X Cross sarà presto disponibile nella serie speciale chiamata Mirror, che introdurrà varie novità, tra cui il supporto ad Android Auto. L'articolo Fiat 500X Cross introduce Android Auto con la serie speciale Mirror proviene da TuttoAndroid.

Fiat Panda è l'Auto più venduta in Italia nel 2018 - ma quante sorprese nella top 20 : Fiat Panda si conferma l'auto più venduta in Italia nel 2018. Prodotta nello stabilimento di Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, questa vettura è la classica utilitaria tuttofare che gli Italiani scelgono per il design simpatico, il funzionale abitacolo con cinque porte e i costi d'esercizio contenuti. Nel 2018 ne sono state immatricolate oltre 124.000, ma questo modello resterà strategico per Fca anche nei prossimi anni, quando ...