Speciale U&D | spoiler 1 marzo | Luigi avrebbe scelto la Capuano

Speciale U&D : Ivan avrebbe scelto Sonia - oggi la registrazione di Mastroianni : Ieri sera si è registrata la scelta di Ivan Gonzales e subito dopo sono cominciate a circolare sul web le prime indiscrezioni sull'esito della registrazione. Secondo gli utenti più attenti, sembra che il tronista spagnolo abbia scelto Sonia, la quale avrebbe risposto 'sì' presentandosi al party organizzato al castello. L'altra corteggiatrice Natalia può dunque tornare a corteggiare Andrea Zelletta con il quale è già uscita in esterna un paio di ...

Speciale U&D - domani la registrazione della scelta di Luigi in onda il 1 marzo : Mancano pochi giorni alla messa in onda del terzo appuntamento dello Speciale di Uomini e donne, previsto per venerdì 1 marzo, che vedrà al centro dell'attenzione la scelta di Luigi Mastroianni e di Ivan Gonzales. Tra oggi e domani termineranno le registrazioni al castello, dove avverrà la decisione finale dei tronisti, dopo il weekend passato in villa. Grande attesa per i fan del programma di Maria De Filippi per conoscere chi sarà la ragazza ...

U&D Speciale - Lorenzo sceglie Claudia e Giulia sbotta : 'Non hai le p....' : Ieri 22 febbraio è andata in onda la seconda puntata dello speciale di Uomini e donne: il nuovo capitolo era incentrato sulla scelta di Lorenzo Riccardi, chiamato a prendere la sua decisione tra le due corteggiatrici Claudia e Giulia. Come abbiamo visto, la scelta è ricaduta sulla Dionigi, lasciando, come auspicabile, l'amaro in bocca nella 'Non scelta' Giulia, la quale si è lasciata andare ad uno sfogo che esprime tutta la propria delusione e ...

Spoiler U&D - puntata Speciale dopo la scelta per il duro confronto tra Teresa e Dal Corso : Ieri 21 febbraio è stata registrata una puntata speciale del trono classico di Uomini e donne, nella quale è andato in scena un confronto tra Teresa Langella e i suoi corteggiatori Antonio e Andrea, dopo quanto accaduto al castello nella puntata andata in onda la settimana scorsa in prima serata su Canale 5. La registrazione ha visto un acceso diverbio tra Teresa e Andrea,dopo che il giovane imprenditore veneto ha dichiarato di averla rifiutata ...

Speciale U&D : oggi in onda la scelta di Lorenzo - il 1 marzo quella di Ivan e Luigi : Mancano poche ore alla messa in onda della seconda puntata dello 'Speciale Uomini e donne la scelta', che vedrà protagonista il tronista Lorenzo Riccardi e i molti fan del programma di Maria De Filippi sono in trepidante attesa per conoscere gli sviluppi del percorso del giovane milanese, chiamato a scegliere tra Claudia e Giulia. Il terzo appuntamento invece, previsto per venerdì 1 marzo sempre in prima serata su Canale 5, vedrà le decisioni ...

Speciale U&D - spoiler del 22 febbraio : la scelta di Lorenzo al centro della 2^ puntata : Venerdì 22 febbraio andrà in onda la seconda puntata dello 'Speciale Uomini e donne la scelta' che vedrà protagonista il tronista Lorenzo Riccardi chiamato a decidere con chi intraprendere un nuovo cammino fuori dagli studi televisivi tra Claudia Dionigi e Giulia Cavaglia. Dopo il clamoroso 'no' di Andrea Dal Corso a Teresa nel corso della prima puntata, grande attesa per i telespettatori, curiosi di conoscere la scelta del tronista milanese, il ...

U&D - Oscar e Eleonora assenti nello Speciale - lei sui social : 'Non hanno pensato a noi' : A qualche giorno dalla messa in onda della prima puntata serale di Uomini e Donne, alcuni fan hanno sollevato una piccola polemica sui social network: in tanti, infatti, si sono accorti dell'assenza di due storici protagonisti della trasmissione tra le coppie presenti alla scelta di Teresa Langella. Stiamo parlando di Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini, che pare non siano stati proprio invitati dalla redazione a partecipare al format di Canale ...

Speciale U&D - duro sfogo di Teresa dopo il rifiuto di Dal Corso : 'Sto male' : E' stata trasmessa ieri, in prima serata, l'attesa scelta della tronista napoletana Teresa Lagella. La ragazza, che ha concluso il suo perCorso sul trono, si ritrova attualmente da sola, malgrado abbia investito testa, cuore e sentimenti. Teresa, infatti, si è dichiarata ad Andrea Dal Corso, ricevendo da quest'ultimo un inaspettato rifiuto. Il corteggiatore prescelto non si è affatto presentato alla scelta, ma si è limitato ad avere un confronto ...

Speciale U&D - Giulia De Lellis contro Andrea dopo il no : 'Ha scansato un fosso' : La scelta di Teresa Langella è stata trasmessa, in prima serata, in data venerdì 15 febbraio nel corso della puntata dello 'Speciale Uomini e Donne'. La giovane tronista casertana ha scelto il trentunenne Andrea Dal Corso che ha successivamente detto "no" alla ragazza. Si è trattata di una scelta molto criticata da parte del pubblico del trono classico del people show condotto da Maria De Filippi ed, in particolare, da tutti i grandi sostenitori ...

U&D Speciale : Andrea Dal Corso avrebbe rifiutato la Langella salvo poi ripensarci (RUMORS) : Questa sera in prima serata su Canale 5 andrà in onda la prima puntata dello 'speciale Uomini e Donne la scelta', che vedrà protagonista la tronista Teresa Langella, chiamata a scegliere con chi passare il resto della sua vita tra Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso. A poche ore dalla messa in onda della puntata, circolano in rete numerose indiscrezioni secondo le quali Teresa avrebbe deciso di uscire dal programma con Andrea, il quale avrebbe ...

U&D Speciale la scelta : Andrea avrebbe detto no a Teresa (RUMORS) : La prima puntata dello 'speciale Uomini e donne la scelta' non è ancora andata in onda, ma già circolano le prime indiscrezioni sulla scelta di Teresa. Da quanto si apprende dal sito 'Il Vicolo delle news', sembra che la tronista napoletana abbia scelto Andrea Dal Corso, il quale però avrebbe risposto no, non presentandosi alla festa di fidanzamento. Il tutto verrà confermato o smentito dalla messa in onda della puntata prevista per il 15 ...

U&D Speciale - prime indiscrezioni : la Langella potrebbe aver scelto Dal Corso (RUMORS) : Grande attesa per la messa in onda della prima puntata dello speciale di Uomini e donne riguardante la scelta della tronista napoletana Teresa Langella. Ancor prima della messa in onda della puntata, venerdì 15 febbraio, cominciano a trapelare alcune indiscrezioni sulla decisione finale della giovane che, come ricordiamo, è arrivata al termine del suo perCorso con due corteggiatori, Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi. Sino ad ora c'è il massimo ...