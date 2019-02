Mezzo milione bimbi Rohingya rifugiati

Comune di Campagnola - Mezzo milione nei conti correnti dimenticati : Campagnola , Reggio Emilia, , 25 febbraio 2019 - Un 'tesoretto' è stato scoperto tra le risorse a disposizione del Comune di Campagnola. Si tratta di due conti correnti bancari aperti nel 1977 e mai ...

Meghan Markle ha speso Mezzo milione di dollari per il baby shower : Meghan Markle nuovamente nell'occhio del ciclone: la duchessa di Sussex ha trascorso alcuni giorni a New York in compagnia delle sue amiche in occasione del baby shower, la tradizionale festa a stelle e a strisce che precede l'arrivo del nascituro.Ebbene, pare che la moglie del principe Harry abbia speso la bellezza di mezzo milione di dollari in occasione dell'evento, che ha avuto come teatro l'Upper East Side Mark Hotel in un attico da ...

Mezzo milione di volte Fiat Tipo : Fiat Tipo Sport La nuova gamma si declina in tre varianti di carrozzeria, 4 porte, 5 porte e Station Wagon, e quattro allestimenti, Street, Mirror e le nuove S-Design e Sport,, per cercare di ...

Obiettivo : salvare la spiaggia di Massa. Mezzo milione per i lavori : Stiamo lavorando per dare una mano all'economia della costa, ci stiamo organizzando per poter intervenire subito, è positivo che i Comuni abbiano rispettato i tempi per la progettazione, ma finché ...

Mediaset punta Mezzo milione di euro sui sex toys : MILANO - Il gruppo Mediaset continua ad espandere l'attività di investimento in piccole società tecnologiche in via di sviluppo, attraverso la controllata Rti: questa volta, nel mirino del Biscione è ...

Mahmood - record su Spotify : un milione e Mezzo di streaming in un solo giorno per la sua “Soldi” : Quasi un milione e mezzo di streaming in un solo giorno: Mahmood con la sua “Soldi” fa il record di ascolti e diventa il brano italiano con l’ingresso più alto di sempre nella Top 50 globale della piattaforma di streaming Spotify, affermandosi alla posizione numero 40 della classifica mondiale. Non solo, il vincitore del Festival di Sanremo è anche primo nella classifica italiana. Segue, Ultimo con “I tuoi particolari”, mentre al ...

Mafia in Germania : almeno Mezzo milione di affiliati : Allineare repressione e prevenzione Oggi la polizia sta provando ad agire e contrastare attraverso la cosiddetta politica delle '1000 punture di spillo' : cercare di moltiplicare gli interventi, a ...

Sanremo - ascolti in calo : 10 - 6 milioni di spettatori - un milione e Mezzo in meno dell'anno scorso : La finalissima del Festival di Sanremo che visto trionfare Mahmood è stata vista in media da 10 milioni e 662 mila telespettatori, con uno share pari al 56,5%. Rispetto allo scorso anno, il Festival ...

Ascolti Sanremo 2019 - il Festival parte in calo : un milione e Mezzo di telespettatori in meno : La prima serata del Festival di Sanremo 2019, il secondo targato Claudio Baglioni, è stata seguita in media su Rai1 da 10 milioni 86 mila telespettatori con il 49.5% di share. Un risultato in calo ...

Napoli - colpo grosso a Santa Lucia : trafugati dipinti e gioielli per un milione e Mezzo : I ladri sono andati a colpo sicuro. Chi è riuscito a introdursi nel lussuoso appartamento un tempo abitato da un noto e stimato avvocato civilista napoletano scomparso qualche anno fa sapeva bene il ...

Frode fiscale - la Procura sequestra un milione e Mezzo di euro a 4 imprenditori edili molisani : CAMPOBASSO. La Procura di Campobasso ha disposto il sequestro di 1 milione e 500mila euro a 4 imprenditori edili molisani. La misura cautelare reale, disposta dal Gip Teresina Pepe, è stata eseguita ...