Uomini e Donne | la scelta di Ivan Gonzalez è

Angela Nasti : età - altezza - peso - sorella della tronista di Uomini e Donne : Angela Nasti è la nuova tronista di Uomini e Donne. Giovanissima e bellissima, è figlia di Gabriella ed Enzo, che l’hanno sempre seguita passo passo tra eventi, sfilate e shooting, ma è anche la sorella della più famosa Chiara, influencer e fashion blogger che si è fatta notare nell’edizione 2018 de L’Isola dei Famosi. Più piccola di un anno di Chiara, Angela è la classica bellezza partenopea: occhi da cerbiatto, capelli lunghissimi color ...

Uomini e Donne - Lorenzo Riccardi - Claudia Dionigi : le prime dediche d'amore (foto) : A due settimane dalla scelta, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono molto affiatati. Su Instagram, la neo coppia ha condiviso con i propri fan i primi attimi di vita in comune. Come il primo risveglio da fidanzati, in cui l'ex tronista, in mutande, balla in camera di fronte ad un'entusiasta Claudia:prosegui la letturaUomini e Donne, Lorenzo Riccardi - Claudia Dionigi: le prime dediche d'amore (foto) pubblicato su Gossipblog.it 26 ...

Uomini e Donne anticipazioni - Ivan ha scelto Sonia : il gossip : Uomini e Donne anticipazioni, Ivan Gonzalez fa la sua scelta e ricade su Sonia È tempo di scelte per il bel tronista spagnolo Ivan Gonzalez. Il pubblico che segue assiduamente Uomini e Donne ha notato che nelle ultime settimane Ivan è stato conteso tra Sonia e Natalia. Nella serata di martedì 25 febbraio lo spagnolo […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Ivan ha scelto Sonia: il gossip proviene da gossip e Tv.

Uomini e Donne - anticipazioni scelta : Ivan Gonzalez ha scelto Sonia Pattarino : Rumors rivelano che lo spagnolo avrebbe deciso di concludere il suo percorso con la corteggiatrice sarda.

Uomini e Donne - dopo la scelta Lorenzo torna sui social : 'Seguitemi' : Terminata la sua esperienza sul trono di Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi è potuto tornare sui social network. I tronisti, infatti, durante il periodo di permanenza al dating-show di Canale 5, sono obbligati a disattivare i rispettivi account social, onde evitare controproducenti collaborazioni. Ebbene, una volta concluso il suo percorso, il "Cobra" ha deciso di ritornare più attivo che mai, e lo ha fatto con una serie di Instagram Stories e ...

Uomini e Donne Trono Over - Stefano Torrisi segnalato con un'altra ragazza : Le anticipazioni del 21 febbraio del Trono Over di Uomini e Donne che vedremo in onda questa settimana (la programmazione è stata cambiata a causa delle scelte di Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez), raccontano numero colpi di scena, soprattutto per quanto riguarda Pamela Barretta e Stefano Torrisi. La ormai coppia avrebbe dovuto lasciare il programma per vivere fuori la relazione, ma così non è stato a causa di una segnalazione. Pamela ha ...

Uomini e Donne - Lorenzo Riccardi innamorato : la dedica a Claudia Dionigi : Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi torna sui social: il primo post dopo la scelta è una dolce dedica per Claudia Dionigi Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi che, dopo la scelta, non si sono più separati e si sono mostrati felici e innamorati ai loro fan. Adesso che […] L'articolo Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi innamorato: la dedica a Claudia Dionigi proviene da Gossip e Tv.

Spoiler Uomini e Donne : Ivan Gonzalez avrebbe ricevuto il 'sì' di Sonia Pattarino : Dopo le scelte di Teresa Langella e Lorenzo Riccardi, tocca a Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez decidere con quale ragazza terminare il percorso a Uomini e Donne. A quanto pare, proprio nella serata di ieri è stata registrata la scelta dello spagnolo. Nella giornata di oggi, invece, toccherà probabilmente al siciliano. Sembra certo, almeno dai rumors, che lo spagnolo abbia ricevuto un sì. Ivan avrebbe scelto Sonia Ivan Gonzalez ha fatto la sua ...

Uomini e Donne : GIULIA CAVAGLIÀ è la nuova tronista [anticipazioni] : Dopo l’arrivo di Andrea Zelletta e Angela Nasti, Uomini e Donne è pronto ad accogliere una nuova tronista: si tratta di GIULIA CAVAGLIÀ, l’ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi. Durante l’appuntamento del dating show andato in onda in prime time venerdì 22 novembre, Lorenzo ha infatti scelto come fidanzata Claudia Dionigi, a discapito della stessa GIULIA che, ovviamente, non ha reagito con felicità di fronte al rifiuto del ...

Uomini e Donne - Antonio commosso dal messaggio di una fan : 'Penserai che sia pazza' : Dopo aver appreso di essere la "non scelta" di Teresa Langella, Antonio Moriconi è stato inondato da messaggi d'affetto e vicinanza da parte dei telespettatori. Il ragazzo è sempre stato molto apprezzato per la sua sincerità e semplicità. In questi giorni, infatti, l'ex corteggiatore ha ricevuto una sorpresa bellissima che lo ha lasciato senza parole. Una sua fan, infatti, ha deciso di scrivergli una lettera e di inviargliela, rischiando anche ...

Anticipazioni Uomini e donne trono classico : Ivan si becca un no? L’indizio : Potrebbe concludersi con un no il percorso di Ivan Gonzalez a Uomini e donne. Il tronista spagnolo (QUI tutto quello che c’è da sapere su di lui) ed ex tentatore di Temptation Island Vip è prossimo alla scelta che va in onda venerdì 1 marzo in prima serata su Canale 5 nel terzo e ultimo appuntamento con Speciale Uomini e donne: la scelta, ma il web ha notato un particolare che non fa presagire nulla di buono. Natalia direbbe di no a ...

Uomini e Donne oggi : Luigi annuncia la scelta - nuova lite tra tronisti : oggi Uomini e Donne: Luigi pronto alla scelta fa pace con Irene, Ivan discute con Andrea Questo Martedì pomeriggio va di nuovo in onda il Trono Classico di Uomini e Donne. Anche stavolta di parte da Luigi. Maria De Filippi annuncia che il tronista è pronto a trasferirsi in villa, per poi passare alla scelta. […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Luigi annuncia la scelta, nuova lite tra tronisti proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Uomini e Donne : nuovo scontro tra Ivan e Andrea : Ivan Gonzalez infastidito da Andrea Zelletta a Uomini e Donne Maria De Filippi ha stupito tutti ieri pomeriggio mandando in onda una puntata del Trono Classico. Le Anticipazioni di Uomini e Donne svelano che anche oggi il dating show di Canale5 dovrebbe puntare su tronisti e corteggiatori. In particolare verrà dato molto spazio a Ivan Gonzalez e l’ex protagonista di Temptation Island Vip sarà ancora al centro di una bufera a causa di ...

Anticipazioni Uomini e donne : la decisione di Luigi Mastroianni sarà registrata stasera : Le Anticipazioni di Uomini e donne continuano a concentrarsi sulle scelte dei tronisti della prima parte dell'edizione 2018-19. I primi a prendere la loro decisione sono stati Teresa Langella e Lorenzo Riccardi, con esiti ben diversi: la prima è rimasta delusa dal 'no' di Andrea Dal Corso mentre Lorenzo ha conquistato Claudia Dionigi, con la quale continua a fare coppia fissa. Archiviate le emozioni per le due puntate a loro dedicate, i ...