Spal – Semplici dimesso | il tecnico biancazzurro lascia l’ospedale

Diretta Sassuolo Spal/ Streaming video DAZN : De Zerbi se la vede con Semplici : Diretta Sassuolo Spal Streaming video DAZN, quote e risultato live del match della venticinquesima giornata del campionato di Serie A.

Sassuolo Spal formazioni probabili - le scelte di De Zerbi e Semplici : Sassuolo Spal formazioni – La Serie A TIM 2018/2019 torna in campo per la 25^ giornata del campionato tra domani e domenica 24 febbraio. Pesanti assenze da una parte e dall’altra in Sassuolo-Spal, sfida che si giocherà domenica alle 15 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Tra i neroverdi mancherà Berardi causa squalifica, con De Zerbi […] L'articolo Sassuolo Spal formazioni probabili, le scelte di De Zerbi e Semplici è stato ...

Serie A Spal - migliorano le condizioni di Semplici dopo l'intervento : FERRARA - Buone notizie per i tifosi della Spal e per tutti gli appassionati di calcio: Leonardo Semplici , dopo essere stato operato d'urgenza ieri per una colica addominale, è in netta ripresa. ...

Spal - Semplici operato : convalescenza di 15 giorni : E’ tanta la rabbia in casa Spal per la sconfitta nella gara di campionato contro la Fiorentina, il club furioso per alcuni episodi arbitrali, alla fine le scelte si sono rivelate giuste grazie al Var. Nel frattempo l’allenatore Semplici è stato sottoposto ad un intervento chirurgico urgente a causa di una colica addominale e la convalescenza dovrebbe essere di una quindicina di giorni. Come spiega la società ferrarese sul suo ...

Spal - Semplici finisce sotto i ferri : l’allenatore toscano operato d’urgenza a Firenze : L’allenatore toscano è stato operato d’urgenza per una colica addominale, a rivelarlo è il club di Ferrara con un comunicato ufficiale Attimi di preoccupazione nella serata di ieri in casa SPAL, Leonardo Semplici infatti è stato operato d’urgenza a Firenze per una dolorosa colica addominale. Il club di Ferrara lo ha comunicato con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito: ‘S.P.A.L. comunica che l’allenatore ...

Spal - Semplici : 'L'episodio Var ci ha condizionato' : 'L'episodio ha condizionato l'andamento del risultato finale. Dispiace perché la squadra aveva retto bene il confronto con una Fiorentina in salute'. È il commento amaro del tecnico della Spal, ...

Serie A Spal - Semplici : «Mai parlato degli arbitri - ma qualche problemino c'è» : FERRARA - Leonardo Semplici , tecnico della Spal , è dispiaciuto mentre commenta a Dazn la pesante sconfitta casalinga con la Fiorentina : "Non era mai successo, l'episodio del gol annullato al Var, ...

Spal - Semplici : "Perdere così fa male". Mattioli : "Chiesa persona poco seria" : Pomeriggio di polemiche a Ferrara, dove la Var è stata grande protagonista nel match tra Spal e Fiorentina . La tecnologia ha infatti cancellato un gol ai padroni di casa nell'ambito di un'azione che, ...

Spal-Fiorentina 1-4 - succede di tutto : Semplici accarezza la vittoria poi Pioli dilaga [FOTO] : 1/19 Massimo Paolone/LaPresse ...

Spal : Semplici sogna la Fiorentina : Nostalgia canaglia. Secondo il Corriere dello Sport , l'allenatore della Spal, Leonardo Semplici , sogna di tornare alla Fiorentina in futuro.

Atalanta Spal formazioni probabili - le scelte di Gasperini e Semplici : Atalanta Spal formazioni probabili – L’Atalanta sfida la Spal in una delle gare delle 15 della 23esima giornata: obiettivo Champions per i nerazzurri. Gasperini ritrova Ilicic dal 1′, con Gomez che torna tra le linee alle Spalle della coppia formata dallo sloveno e da Zapata. Confermatissimo lo schieramento, con Toloi-Djimsiti-Palomino a protezione di Berisha, Hateboer […] L'articolo Atalanta Spal formazioni probabili, le ...

Serie A Spal - Semplici : «Peccato non aver vinto - Torino grande squadra» : FERRARA - Il pareggio contro il Torino , condito da una bella prestazione della squadra, ha soddisfatto il tecnico della Spal Leonardo Semplici . Fermare i granata, reduci da una striscia di vittorie ...

Calciomercato Spal - tre colpacci per Semplici : il nuovo 11 è super [FOTO] : 1/14 Francesca Soli/LaPresse ...

Spal - i tifosi prendono di mira Semplici - : Leonardo Semplici sotto accusa sui social dopo il pareggio casalingo della Spal nel match salvezza contro il Bologna. Al tecnico degli estensi si rimprovera la mancanza di schemi di gioco, la gestione ...