M5S | si cambia Di Maio | via il limite dei due mandati nei Comuni

Di Maio cambia le regole M5S : via il tetto dei due mandati : 'Le elezioni amministrative non avranno alcun impatto sul governo e sulla vita interna del Movimento'. Il capo politico del M5S Luigi Di Maio in conferenza stampa alla Camera minimizza l'impatto del ...

Luigi Di Maio : “Regionali non contano - M5S deve cambiare. Sì a liste civiche e via doppio mandato” : Il vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, con un conferenza stampa alla Camera, prova a spegnere le polemiche e minimizza l'impatto del voto delle Regionali in Abruzzo e Sardegna sulla stabilità del Governo e sul consenso verso il Movimento 5 Stelle.Continua a leggere

Ex Ilva - il vento del cambiamento ha portato a Taranto le stesse polveri di prima. M5S tace - la città non molla : Hanno marciato in silenzio, a migliaia. Genitori “orfani” dei loro figli strappati alla vita troppo presto, ragazzi dell’associazionismo, cittadini comuni. Tanti, come a Taranto non si vedevano da tempo. Ormai soli, senza sponde politiche, nella loro lotta per ricordare che sotto le ciminiere dell’ex Ilva nulla è cambiato. Nessun politico ha parlato del ritorno in strada – muto eppure rumorosissimo – di chi ...

La Sardegna è del centrodestra - Solinas nuovo governatore. Crollo M5S ma Salvini assicura : 'Per il governo non cambia nulla' : Il candidato del centrodestra è il nuovo governatore della Sardegna. Supera con 15 punti di vantaggio quello del centrosinistra. i Cinquestelle in un anno passano dal 42,5 al 10%

Tria sulla Tav : 'Nessuno investe se cambiano patti'/ Ira M5S : 'Crea instabilità' : Tav, ministro dell'Economia Giovanni Tria in tackle sul M5s? 'Nessuno investe se si cambiano patti'. Grillini su tutte le furie, le parole di Toninelli

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 Febbraio : La destra si prende la Sardegna. Flop M5S - che ora cambia pelle : Regionali La destra prende tutto. In un anno 300 mila elettori fuggiti dal M5S Sardegna – Solinas presidente con il 48 per cento. La Lega non trionfa, Zedda sotto di 15 punti di Paola Zanca Il laghetto dei cigni di Marco Travaglio Va bene il lutto, che però riguarda i famigliari e gli amici. Va bene il dovere di cronaca, che però dovrebbe misurarsi con l’interesse pubblico della notizia. Va bene persino un pizzico di indulgenza verso ...

Sardegna : vince Solinas - crolla M5S | Salvini : "Al governo non cambia nulla" Berlusconi : "Lega non autosufficiente" : A poco meno di metà sezioni scrutinate in Sardegna Christian Solinas (centrodestra) è in vantaggio con il 47,98%. Poi Massimo Zedda (centrosinistra) al 33,04% e Francesco Desogus (M5s) con il 11,04%. M5s appena un anno fa alle politiche ottenne il 42%

Elezioni Sardegna - Luigi Di Maio dopo tonfo M5S : "Per il governo non cambia nulla" : I risultati definitivi delle Elezioni in Sardegna ancora non ci sono, ma un elemento sembra chiaro: il crollo del Movimento 5 stelle rispetto al risultato ottenuto nell'isola alle Politiche del 2018. Quello del 24 febbraio è il secondo risultato negativo alle regionali in poche settimane, dopo il tonfo in Abruzzo. Mentre gli scrutini procedono a rilento si levano le prime voci dei pentastellati. "Per il governo non cambia nulla - si ...

Sardegna - Matteo Salvini imperatore : il 15% che cambia la storia nel dossier del M5S : Tra poche ore il verdetto delle regionali in Sardegna. Verdetto attesissimo soprattutto dalle due forze di governo, Lega e M5s. Già, perché è assolutamente probabile che si replichi quanto visto in Abruzzo: un crollo verticale per i grillini e un'ascesa strepitosa per il Carroccio di Matteo Salvini.

Seminario M5S un processo a Rai - Salini e Foa la difendono ma cambiare si deve : Totalmente d'accordo Salini: "Abbiamo intrapreso questa esperienza con un unico obiettivo: innescare il cambiamento che significa aprirsi all'innovazione, a nuove professionalità, al mondo digitale, ...

Nugnes - M5S : "Chi cambia idea su tutto e continuamente dovrebbe andare via" : "Chi cambia idea su tutto e continuamente dovrebbe andare via, noi altri difendiamo i principi, loro le posizioni acquisite, e soprattutto una idea di società respingente, basata sulle differenze, sulla discriminazione, che non è del vero M5S". Lo scrive, in un post su Facebook Paola Nugnes. La senatrice M5S non cita, ma potrebbe farne riferimento, un post di ieri in cui la vicepresidente del Senato Paola Taverna attaccava il ...

