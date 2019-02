Inps | mina legale sulle nomine a rischio bilancio e quota 100

Inps - Tria blocca la nomina di Tridico e Verbaro : il dubbio sul maxi-stipendio di Boeri : La nomina del grillino Pasquale Tridico a presidente dell'Inps e del suo sub-commissario Francesco Verbaro si è arenata sulla scrivania del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che vuol vederci chiaro sullo stipendio che l'economista ha intenzione di incassare dopo essersi seduto sulla poltrona di

Inps - Tria blocca la nomina di Tridico : "Problemi sui compensi" : Molto si è parlato del cambio al vertice dell' Inps. Con l'addio di Tito Boeri, più volte in conflitto con il governo gialloverde, le preferenze di Conte&Co. si sono concentrate su Pasquale Tridico. È ...

Contratto tempo indeterminato : aumentano le assunzioni - i dati Inps : Contratto tempo indeterminato: aumentano le assunzioni, i dati Inps L’Osservatorio sul Precariato dell’Inps ha pubblicato il suo ultimo report; il periodo preso in esame dagli analisti dell’ente previdenziale quello che va da gennaio a dicembre 2018. Contratto tempo indeterminato: le assunzioni nel settore privato Nella nota pubblicata sul sito dell’Inps si legge che le assunzioni nel settore privato sono aumentate se si confrontano i ...

Conte : non ci sarà nessuna manovra - tutto sotto controllo. Inps : 2018 - +76% da lavoro determinato a fisso : Parlando in Senato, il premier ha chiarito che i conti restano solidi e a garantirli c'e' un meccanismo di accantonamento di risorse fino a due miliardi. Soddisfatto il ministro Di Maio sui dati sull'...

Bernini (FI) contro i Cinque Stelle : ‘Nomina di Tridico all’Inps come Dracula all’Avis’ : Sarebbero Pasquale Tridico come commissario e Francesco Verbaro in qualità di subcommissario i due nuovi vertici dell’Inps individuati grazie ad un accordo sottoscritto da Lega e Cinque Stelle. La formalizzazione potrebbe avvenire oggi stesso durante la prossima seduta del Consiglio dei Ministri. A tal proposito, con un post sulla pagina Facebook del gruppo parlamentare (Senato) di Forza Italia, l’avvocato e professoressa universitaria bolognese ...

Pensioni - Tridico all'Inps : accordo sulla nomina tra M5s e Lega : Le notizie relative alle Pensioni in questi giorni procedono su due fronti, da un lato si attendeva con ansia il sostituto alla Presidenza dell'Inps dopo Boeri, ora è arrivata l'ufficialità sul nome di Tridico, dall'altra invece arriva la nuova batosta dall'Unione Europea per la manovra, nuovamente bocciata su Quota 100 e reddito di cittadinanza. Qui i dettagli al 21 febbraio 2019 che si concentreranno sulla nuova nomina all'Inps. Pensioni 2019, ...

Inps : occupati +431mila nel 2018 - +200mila tempo indeterminato : Roma, 21 feb., askanews, - Oltre 431mila occupati in più nel 2018 con un contributo rilevante dei contratti a tempo indeterminato che tornano a crescere. E' quanto emerge dall'osservatorio sul ...

Inps - in arrivo la nomina a presidente di Pasquale Tridico : È ufficialmente chiuso l'accordo Lega - M5S su Pasquale Tridico alla presidenza dell'Inps; la nomina è alle porte e verrà decisa con buona probabilità nel consiglio dei Ministri in programma oggi. Dopo la ventilata ipotesi in quota leghista di Mauro Nori, che circolava nelle scorse settimane, ecco arrivare l’uomo nuovo che archivierà definitivamente l’era Boeri, caratterizzata da una tensione sempre più crescente tra Governo e Istituto di ...

Inps : occupati +431mila nel 2018 - +200mila tempo indeterminato : Roma, 21 feb., askanews, - Oltre 431mila occupati in più nel 2018 con un contributo rilevante dei contratti a tempo indeterminato che tornano a crescere. E' quanto emerge dall'osservatorio sul ...

La Diciotti ferma la nomina del commissario Inps e il decretone : Lunedì 18 febbraio 2019 sarà una data da cerchiare in rosso nella storia più che centenaria dell'Inps. La sedia del presidente è rimasta vuota. E non è detto che sarà un episodio a cui associare i contorni della dell'eccezionalità perché la quadra tra i 5 stelle e la Lega per scegliere il commissario-traghettatore ancora non c'è. È un problema di nome, ma è soprattutto ...

Inps - Nori verso nomina? Ma Lega-M5S : no : 14.46 Circola il nome di Mauro Nori come prossimo commissario dell'Inps. Secondo quanto si apprende, c'è l'accordo politico tra la Lega e M5S per la nomina. Il decreto interministeriale dovrebbe arrivare nelle prossime ore dato che domani scade il mandato dell'attuale presidente dell'istituto, Tito Boeri. Una volta nominato il CdA, Nori dovrebbe diventare presidente. Ma il sottosegretario leghista Durigon smentisce le indiscrezioni: "Ancora ...

Nori verso la nomina a Commissario dell'Inps - poi presidente : Dovrebbe essere Mauro Nori il prossimo Commissario Inps. Secondo quanto si apprende c'è l'accordo politico tra la Lega e M5S per la nomina. Il decreto interministeriale dovrebbe arrivare nelle ...

Addio alla busta arancione : governo la elimina per pagare gli stipendi del nuovo cda Inps : La busta arancione non esisterà più: il governo formato da Lega e M5s ha deciso di abolire la comunicazione postale inviata ai lavoratori per sapere quando e con che assegno potranno andare in pensione. La cancellazione serve per risparmiare fondi da dirottare ai 5 nuovi membri del consiglio d'amministrazione, ripristinato proprio dall'attuale governo.Continua a leggere

Decretone operativo. È già corsa al terminale Inps per quota 100 : 680 le domande presentate all'Inps per aderire a quota cento, la pensione in anticipo a 62 anni con almeno 38 di contributi. Le richieste possono essere presentate telematicamente, attraverso il call ...