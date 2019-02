Danni alle serre a Vittoria | avviare iter risarcitorio

Terremoto Centro Italia - comitati : Danni alle casette Sae per il vento : A causa del forte vento degli ultimi giorni, si sarebbero registrati danni nelle soluzioni abitative di emergenza (Sae), le casette dei terremotati del Centro Italia: lo segnala la pagina Facebook “Terremoto Centro Italia”, che raccoglie vari comitati. Tra i commenti, ad esempio, si segnala che da “tre Sae di Norcia“, sarebbe volata via la copertura, “finita su alcune auto“. L'articolo Terremoto Centro Italia, ...

Maltempo : vento forte - Danni nella località turistica degli Altipiani di Arcinazzo [GALLERY] : 1/4 ...

Maltempo - si contano Danni. Allerta in Basilicata - Calabria e Sicilia : Maltempo, si contano danni. Allerta in Basilicata, Calabria e Sicilia Tempo soleggiato quasi ovunque, ma non si placano le raffiche di vento al Centro-Sud. Ieri centinaia di alberi crollati su auto, abitazioni e strade. Quattro i morti nel Lazio. Treni in tilt tra Calabria e Sicilia: ritardi fino a 13 ore Parole ...

Maltempo - si contano Danni. Allerta in Basilicata - Calabria e Sicilia - : Tempo soleggiato quasi ovunque, ma non si placano le raffiche di vento al Centro-Sud. Ieri centinaia di alberi crollati su auto, abitazioni e strade. Quattro i morti nel Lazio

Maltempo - quattro morti nel Lazio : anche un 14enne mentre riparava i Danni con il padre. Allerta anche domenica : quattro morti nel Lazio per il Maltempo. Le raffiche di vento non hanno dato tregua. Tra le vittime c’è anche un ragazzino. Due anziani sono morti ad Alvito, in provincia di Frosinone, per il crollo di un muro che intorno alle 10 a causa del forte vento ha travolto quattro persone, tutte di età compresa tra 70 e 75 anni. I quattro pensionati stavano trattando la compravendita di bestiame quando la costruzione in mattoni che delimitava la ...

Maltempo - Coldiretti : Danni alle colture dallo sbalzo termico : Lo sbalzo termico improvviso arriva dopo un lungo periodo di caldo fuori stagione che ha mandato in tilt le coltivazioni che si stanno predisponendo alla ripresa vegetativa con l’inizio del rigonfiamento delle gemme nelle piante da frutto: è l’allarme lanciato da Coldiretti sugli effetti dell’ondata di Maltempo con un brusco abbassamento delle temperature. “La finta primavera con temperature minime di 2,2 gradi superiori alla media nella ...

Allerta Meteo - il CICLONE FREDDO del weekend è arrivato : venti impetuosi - Danni e disagi. ALLARME Sicilia e Malta - ma non nevicherà [MAPPE] : 1/36 ...

Agenzia delle Entrate - «cancellate quella mail» : aprire l'allegato può portare a Danni gravissimi : Attenzione alla mail sospetta dal Fisco: l'Agenzia delle Entrate informa gli utenti che in questi giorni stanno circolando delle mail false, con oggetto «Notifica in merito a...

Agenzia delle Entrate - 'cancellate quella mail' : aprire l'allegato può portare a Danni gravissimi : Attenzione alla mail sospetta dal Fisco: l'Agenzia delle Entrate informa gli utenti che in questi giorni stanno circolando delle mail false, con oggetto 'Notifica in merito a debito. Atto N. xxxxxxxxx'...

«Troppi ungulati e Danni alle coltivazioni : le nostre richieste inascoltate» : Toscana - Troppi caprioli, troppi cinghiali e le norme regionali, a vantaggio dei cacciatori, continuano a non risolvere i problemi che gli agricoltori si trovano a dover affrontare. Confagricoltura ...

Artrite reumatoide : una nuova cura riesce a fermare i Danni alle articolazioni : L’Artrite reumatoide è una malattia autoimmune che colpisce una persona su 200, causa gonfiore, rigidità e dolore alle articolazioni, e può anche danneggiare altre parti del corpo: in un esperimento su topi ricercatori dell’Università di Stanford sono riusciti a fermare il meccanismo che provoca danni alle articolazioni. I risultati sono stati pubblicati su Nature Immunology. Il sistema immunitario attacca il tessuto sinoviale, cioè ...

Woody Allen fa causa ad Amazon - chiede 68 milioni Danni : Woody Allen fa causa ad Amazon Studios. E chiede 68 milioni di dollari per la violazione del contratto su quattro film, fra i quali quello per la distribuzione della sua ultima creazione A Rainy Day ...

Maltempo sulla costa - Danni ingenti alle strutture in Abruzzo : Pescara - costa abruzzese in ginocchio per le mareggiate che nei giorni scorsi hanno interessato quasi l'intero litorale abruzzese, nei tratti del teramano, pescarese e chietino, con danni per decine di migliaia di euro. A Pineto (Teramo) danni sono stati arrecati al lungomare e alla pista ciclabile. danni anche lungo il tratto di costa pescarese. A denunciare la situazione difficile, dopo gli eventi della notte scorsa è Riccardo ...

Danni alle auto a Enna - paga il Libero Consorzio : La disastrata viabilit provinciale torna protagonista della cronaca, e mentre per una serie di interventi per garantire le minime condizioni di sicurezza sono diversi gli interventi tampone che stanno impegnando piccole cifre per affidamenti diretti, il Libero ...