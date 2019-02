“ Cerco un bambino con gli orecchioni”. Scoppia la polemica sul medico No Vax : Cercasi un bambino con gli orecchioni, preferibilmente marchigiani, per un esperimento. L’annuncio, apparso il 22 febbraio su Facebook con la firma del medico triestino Fabio Franchi, classe 1950, è esploso ieri. «Sto cercando un bambino /a - rigorosamente volontario/a - che abbia la parotite in atto e sia residente nelle Marche (o zone limitrofe). ...

MEDICO NO VAX : 'Cerco bambino CON ORECCHIONI PER ESPERIMENTO'/ Burioni - 'intervenire' : L'annuncio del MEDICO no vax Fabio Franchi su Facebook per un BAMBINO affetto da parotite , ORECCHIONI, da sottoporre ad esperimento: polemiche.