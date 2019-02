Asta Bot | collocati 6 miliardi di Buoni a sei mesi

Asta Bot a sei mesi : risultati e rendimento collocamento di oggi : Per finire, il prezzo di aggiudicazione è stato fissato a 100,004, come comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Mentre in Italia era in corso l'assegnazione dei BOT a sei mesi, in ...

Borse sottotono - Londra la peggiore. Tassi in lieve rialzo nell'Asta BoT : Trump ha in precedenza criticato gli alti prezzi del petrolio e ha esercitato pressione politica per indebolire gli sforzi dell'Opec per aumentare i prezzi. «Il guadagno del 33% del greggio del 24 ...

Titoli di Stato - venduti in Asta 6 - 5 miliardi di Bot e 5 - 2 miliardi di Btp. Tassi in calo - quelli sui semestrali tornano negativi : Andamento positivo per le ultime aste di Titoli di Stato di gennaio. Martedì il Tesoro ha assegnato tutti i 5,25 miliardi di euro di Btp a 5 e 10 anni offerti in asta, con Tassi in discesa. Il rendimento medio del quinquennale è sceso all’1,49% dall’1,79% del collocamento di dicembre e quello del decennale al 2,6% dal 2,7% precedente. In totale la domanda ha superato i 7 miliardi di euro. Lunedì erano stati collocati 6,5 miliardi di Bot ...

Borsa italiana oggi/ Piazza Affari stabile - Asta Bot : tassi negativi prima volta da aprile - 29 gennaio 2019 - : Borsa italiana news. Piazza Affari si muove in lieve ribasso. Sul listino principale sale bene Azimut, mentre perde quota Banco Bpm

Asta Bot 6 mesi fa il pieno - tassi tornano negativi : Il Tesoro ha collocato Bot semestrali per 6,5 miliardi di euro con tassi crollati di nuovo in territorio negativo. Il rendimento sul titolo a sei mesi è sceso a -0,025% da 0,215% dell'Asta ...

Asta Bot 6 mesi - negativo il rendimento : Il Tesoro ha fatto il pieno nell'Asta di titoli di Stato tenutasi stamattina, con i rendimenti che passano in territorio negativo. Nel dettaglio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha collocato l'intero importo in Asta di 6,5 miliardi di euro di BOT semestrali con scadenza 31/07/2019 a fronte di una domanda da parte degli investitori di 11,833 miliardi ...

Asta Bot a sei mesi : rendimenti e risultati collocamento buoni semestrali : Questa domanda molto alta, quasi il doppio rispetto al quantitativo offerto in collocamento dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha fatto lievitare quello che tecnicamente è noto come ...

Debito pubblico - venduti in Asta 7 miliardi di Bot. Il tasso cala di 9 punti base rispetto al 12 dicembre : E’ andata liscia la prima “prova” del Tesoro sui mercati nel 2019. Sono infatti stati venduti tutti i 7 miliardi di euro di Bot annuali offerti in asta, la prima dell’anno, e il tasso di interesse offerto si è attestato allo 0,285%, in calo di 9 punti base al rispetto al collocamento dello scorso 12 dicembre, quando Roma era al culmine della trattativa con Bruxelles sui saldi della manovra, e di 35 punti base rispetto al ...