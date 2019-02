Anche Samsung Galaxy S10 potrebbe non essere compatibile con Substratum e i suoi temi

Samsung - adesso Bixby parla Anche italiano : Grazie a partnership strategiche con brand leader di mercato, d'ora in poi ci sarà un filo diretto con YOOX , lo store online di lifestyle leader nel mondo di moda, Giallozafferano , il food media ...

Samsung Galaxy S10 e S10+ disponibili Anche con TIM - Vodafone - Wind e Tre : I nuovi top di gamma Samsung Galaxy S10 e Samsung Galaxy S10 Plus possono essere acquistati a rate o integralmente anche con TIM, Vodafone, Wind e Tre. L'articolo Samsung Galaxy S10 e S10+ disponibili anche con TIM, Vodafone, Wind e Tre proviene da TuttoAndroid.

Conveniente il prezzo del Samsung Galaxy S10 con Wind? Quanto costa a rate Anche il Galaxy S10 Plus : A caccia dell'offerta più Conveniente per i nuovi top di gamma Samsung? Il prezzo del Samsung Galaxy S10 con Wind e pure del suo fratello maggiora Galaxy S10 Plus è appena stato servito dall'operatore mobile e come segnalato nella pagina dei preordini dei due device, si parte da una mensilità di 16,99 euro per avere (appunto) uno dei due device. Il Samsung Galaxy S10 con Wind (in ognuno dei suoi modelli premium) è acquistabile in abbinamento ...

Samsung ha fatto un capolavoro : il display di Galaxy S10 Plus batte Anche quello di Galaxy Note 9 : Potrebbero non esserci rivali per i nuovi Samsung Galaxy S10 e S10 Plus in quanto a schermo: guardate come rendono alla grande in fatto di gamma dinamica con l'HDR10+. L'articolo Samsung ha fatto un capolavoro: il display di Galaxy S10 Plus batte anche quello di Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Samsung - cosa combini? Non esistono Galaxy S10 e S10+ con 6 GB di RAM - Anche se il sito ufficiale afferma il contrario : Nonostante quanto affermino sia il sito web sia alcune schermate sugli smartphone, non esistono versioni di Galaxy S10 e S10+ con 6 GB di RAM. L'articolo Samsung, cosa combini? Non esistono Galaxy S10 e S10+ con 6 GB di RAM, anche se il sito ufficiale afferma il contrario proviene da TuttoAndroid.

Anche per il Samsung Galaxy S10 dei punti debole : analisi scheda tecnica post presentazione : Ieri abbiamo assistito alla presentazione di diversi device e, tra questi, è impossibile non concentrarsi sul cosiddetto Samsung Galaxy S10. Tantissimi i punti di forza preannunciati per il nuovo top di gamma Android, in vista del suo esordio sul mercato con gli altri membri della nuova famiglia, ma allo stesso tempo credo sia opportuno provare ad individuare Anche qualche punto debole. Giusto dunque avere uno sguardo d'insieme, esattamente come ...

La LED Cover di Samsung Galaxy S10 può essere usata Anche per il conto alla rovescia della fotocamera : Tra gli accessori ufficiali pensati da Samsung pergli smartphone della gamma Samsung Galaxy S10 troviamo anche una LED Cover. Ecco come funziona L'articolo La LED Cover di Samsung Galaxy S10 può essere usata anche per il conto alla rovescia della fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Prossimo Anche il Samsung Galaxy M30 : previsto per la fine del mese : Era da un po' che non si avevano notizie sul Samsung Galaxy M30, di cui vi avevamo fornito in questo articolo il render e qualche dettaglio hardware. Dopo avervi rassicurato sull'arrivo in Italia del Galaxy M20, ritorniamo su quest'altro modello, che completa la triade insieme al restante Galaxy M10. La divisione indiana di Amazon ha confermato che il dispositivo sarà presentato localmente il Prossimo 27 febbraio, con messa in vendita a partire ...

Anche le cuffie Samsung Galaxy Buds saranno disponibili nell’accecante Canary Yellow : Oltre a Samsung Galaxy S10e, Samsung utilizzerà l'abbagliante colorazione Canary Yellow Anche sulle nuove Samsung Galaxy Bud, le cuffie true wireless. L'articolo Anche le cuffie Samsung Galaxy Buds saranno disponibili nell’accecante Canary Yellow proviene da TuttoAndroid.

Samsung One UI stabile in rilascio sui Galaxy Note 8 - ma novità Anche per Galaxy Note 9 e Galaxy S8 : Post San Valentino ricco di aggiornamenti in casa Samsung. Sono diversi i top di gamma asiatici sparsi per il mondo a ricevere la notifica tanto attesa L'articolo Samsung One UI stabile in rilascio sui Galaxy Note 8, ma novità anche per Galaxy Note 9 e Galaxy S8 proviene da TuttoAndroid.

Sorpresa di San Valentino per Samsung Galaxy S6 con aggiornamento di gennaio : sorride Anche l’S7 : Davvero significativo quanto trapelato in Rete oggi 14 febbraio per tutti coloro che si ritrovano con un Samsung Galaxy S6, anche perché le notizie odierne possono essere interpretate come un segnale molto incoraggiante persino per chi dispone di un Samsung Galaxy S7. Dopo avervi parlato a fine 2018 di un assaggio di Android Pie per lo smartphone lanciato sul mercato nel 2015 (il riferimento allora cadde su un icon pack come potrete notare ...

Nessun mistero più sul prezzo Samsung Galaxy S10 - S10 Pro e S10 E in euro : salatissimo Anche il modello Lite : Finalmente anche sul prezzo Samsung Galaxy S10, S10 Plus e pure S10 E (il modello Lite della nuova generazione) ne sappiamo di più. Dopo una carrellata di informazioni sulle specifiche tecniche e pure sul design dei prossimo modelli, ora posiamo anche riportare una tabella esaustiva di quelli che dovrebbero essere i costi associati all'acquisto di uno dei tre telefoni dopo la loro presentazione del 20 febbraio. Grazie alla fonte GizChina ...

I Samsung Galaxy S10 certificati dall’FCC e dovrebbero avere Anche il jack audio da 3 - 5mm : L'FCC ha certificato tre versioni del Samsung Galaxy S10: SM-G970U (il modello Lite), SM-G973U (la versione "normale") e SM-G975U (la variante Plus) L'articolo I Samsung Galaxy S10 certificati dall’FCC e dovrebbero avere anche il jack audio da 3,5mm proviene da TuttoAndroid.

Anche Samsung Galaxy S10 Lite si mostra nei primi presunti render ufficiali - con doppia fotocamera posteriore : Dopo aver visto i probabili render stampa di Samsung Galaxy S10 e Samsung Galaxy S10 Plus, tocca al più piccolo dei tre flagship, indicato finora con il termine Samsung Galaxy S10 Lite ma che potrebbe essere commercializzato col nome di Galaxy S10E. Il modello più piccolo, caratterizzato da uno schermo da 5,8 pollici, dovrebbe avere una singola fotocamera frontale, […] L'articolo Anche Samsung Galaxy S10 Lite si mostra nei primi presunti ...