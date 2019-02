Regionali Abruzzo | Passaggio di consegna dal presidente vicario Lolli a neo eletto

Regionali in Sardegna - Salvini cerca il bis dopo l'Abruzzo. Il centrosinistra spera in Zedda. I timori in casa M5S : Perché dalla nuova consultazione online è stato escluso il secondo arrivato: il professore di economia Luca Piras, ufficialmente per alcune irregolarità. Il motto di Desogus è il Vero cambiamento : ...

Risultati elezioni Regionali Abruzzo 2019 : consiglieri eletti e chi ha vinto : Risultati elezioni regionali Abruzzo 2019: consiglieri eletti e chi ha vinto regionali Abruzzo, i Risultati In Abruzzo ha vinto – nettamente – il centrodestra. La coalizione guidata da Marco Marsilio, esponente di Fratelli d’Italia, supera le aspettative e sfiora il 50% dei voti. elezioni regionali Abruzzo: come è andata a Pd e M5S? Dietro la coalizione di centrodestra, si pone il centrosinistra di Giovanni Legnini: il candidato ...

Regionali Abruzzo - Beppe Grillo chiede soldi indietro agli abruzzesi : L'Aquila - E' polemica sulle parole di Beppe Grillo l'ex leader del Movimento 5 Stelle, il quale dopo i risultati elettorali ottenuti dai pentastellati in Abruzzo, ha dichiarato: "Io accetto tutto, che il popolo abruzzese abbia deciso e ha fatto benissimo. Chiedo solo una cosa, ufficialmente: che ci diano indietro i 700mila euro che gli abbiamo dato l'anno scorso, le 4 ambulanze e gli spazzaneve a turbina...". Le ...

Abruzzo - dopo le Regionali ho paura che Salvini diventi presidente del consiglio : di Andrea Taffi Le elezioni regionali in Abruzzo hanno detto una cosa importante: in Italia vince solo Matteo Salvini e la sua Lega. Fratelli d’Italia e Forza Italia, infatti (al netto dei sorrisi smaglianti dei loro leader) sono solo degli sgangherati vagoni attaccati alla locomotiva del treno ad alta velocità targato Salvini. Il Movimento 5 stelle, a dispetto della sua alleanza governativa con la Lega e proprio per colpa della sua ...

Regionali Abruzzo - Giachetti (Pd) : “Noi mai con Leu - ha preso meno voti di Rotondi nel centrodestra” : “Se c’è qualcuno che pensa che si possono utilizzare le Regionali per rendere reale quello che non si ha il coraggio di dire apertamente e cioè che il progetto futuro della grande alleanza è quello di rimettersi insieme a quelli che se ne sono andati”, ovvero Leu, “dopo che per 5 anni ci hanno martellato e hanno contribuito al risultato del 4 marzo, lo si dica chiaramente”. Lo dice Roberto Giachetti in una diretta ...

M5s - D’Uva : “Linea Salvini su migranti? Ci va benissimo. Esito Regionali Abruzzo? Abbiamo sbagliato nella comunicazione” : “Elezioni regionali Abruzzo? Obiettivamente Abbiamo sbagliato qualcosa. E’ innegabile. Non sento però che quella abruzzese sia stata una sconfitta, Abbiamo avuto solo una leggerissima flessione rispetto alle precedenti regionali. Quindi, tutto sommato, Abbiamo tenuto. E’ evidente, però, che bisogna cambiare il nostro modo di comunicare“. Così, ai microfoni di 24 Mattino (Radio24), il capogruppo alla Camera del M5s, ...

Elezioni Regionali Abruzzo 2019 : cosa cambia per il governo - le reazioni : Elezioni regionali Abruzzo 2019: cosa cambia per il governo, le reazioni I risultati delle regionali in Abruzzo non sono lo specchio del paese. Di questo non c’è alcun dubbio. Prima di tutto, le Elezioni ai vari livelli di governo si diversificano in termini di comportamento degli elettori. Complici, prima di tutto, le differenti regole elettorali e, principale conseguenza di quest’ultima variabile, il diverso coordinamento delle ...

Regionali Abruzzo - l'analisi del voto e le reazioni tra i 5 Stelle : Le elezioni Regionali in Abruzzo rappresentano una disfatta clamorosa per il Movimento 5 Stelle. Chi dice il contrario sta mentendo sapendo di mentire. La candidata alla poltrona di Presidente, Sara Marcozzi, ha difeso il suo 20,2% (19,7% di lista) provando a sostenere che non si è trattato di una sconfitta perché il risultato di ieri avrebbe "confermato quello di 5 anni fa". In realtà non è proprio così. Alle Regionali del 2014 il Movimento ...

Regionali Abruzzo - sicuri che per il Movimento 5 stelle sia un insuccesso? : All’apparenza i risultati delle elezioni Regionali in Abruzzo sono stati un a grave sconfitta per il M5s, penalizzato molto più degli altri partiti dall’elevata astensione. Sono stati invece un grande successo per il gruppo Lega-FI-FdI, e un insuccesso per il Pd e il gruppo di liste coalizzate. Le ragioni della sconfitta del M5s sono abbastanza facili da interpretare: un partito creato dal nulla attraverso una propaganda velleitaria, che aveva ...

Elezioni Regionali Abruzzo - Ufficializzati i consiglieri eletti. Ecco tutti i nomi : L'Aquila - Il Ministero dell'Interno ha ufficializzato i nomi dei consiglieri regionali eletti in Abruzzo per la nuova assemblea che è a maggioranza centrodestra e sarà composta da 10 rappresentanti della Lega, 3 di Forza Italia, 2 di Fratelli d'Italia, 1 di Udc-Dc-Idea, 1 di Azione Politica, 3 del Partito democratico, 1 della lista Legnini Presidente, 1 di Abruzzo in Comune e 7 del Movimento cinque stelle Nello ...

Regionali Abruzzo - il neo presidente Marsilio - risultato oltre aspettative - "Grazie agli abruzzesi" : L'Aquila - "Grazie agli abruzzesi che hanno compreso il nostro messaggio. È stata una campagna elettorale durata 30 giorni, molto dura e difficile, anche per le condizioni climatiche. Il risultato è al di sopra delle più rosee aspettative, oltre il 48% ci avvicina alla maggioranza assoluta, neppure D'Alfonso era riuscito cinque anni fa a fare altrettanto". Lo ha detto il nuovo presidente della Regione ...

Regionali Abruzzo - Paragone (M5s) : “Voto marginale. Mahmood? Mi è piaciuto ma è vittoria mondo dei fighetta” : “Elezioni Regionali in Abruzzo? Il risultato ci dice chiaramente che i cittadini abruzzesi hanno gradito il modo in cui in questi decenni sono state gestite le cose, soprattutto la sanità, e quindi un’offerta di cambiamento per loro era fuori mercato. Non avevano intenzione di cambiare. Evidentemente gli abruzzesi sono soddisfatti della gestione del centrosinistra e di quella del centrodestra nel recente passato”. Così, ai ...

Marco Marsilio (FdI) vince le Regionali in Abruzzo - male Legnini e Marcozzi : Le elezioni regionali in Abruzzo si sono concluse, e il risultato ha rispecchiato i sondaggi nazionali. vince infatti il Centrodestra con il candidato di Fratelli d'Italia Marco Marsilio, che conquista il 48% dei voti, guidato dalla Lega che da sola arriva al 27,5%, raddoppiando il risultato delle politiche (13,9%). Forza Italia continua a non convincere, raccogliendo solo il 9% dei consensi, mentre bene Fdi, con il 6,5%. Marsilio si sofferma ...