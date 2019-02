I dati dei defunti in Italia continuano a essere tutelati | spiega il Garante

Tesori sommersi - realizzata la mappa dei galeoni affondati : l'80% interamente da esplorare : C'è già chi l'ha chiamata 'la più grande mappa del tesoro' mai esistita. Una ricostruzione accurata che localizza la posizione, indica le cause e, soprattutto, elenca i carichi preziosi dei quasi 700 ...

Davide Casaleggio : "Alleanze alle comunali e limite dei due mandati? Chiedetelo a Di Maio" : "Stiamo affrontato un momento che richiede un'evoluzione. Ne abbiamo attraversati molti nella nostra storia". Davide Casaleggio in un'intervista a Fq MillenniuM, anticipata dal Fatto Quotidiano, parla della nuova composizione e organizzazione del M5S. Ma ridimensiona le polemiche sull'apparentamento con le liste civiche e la regola del massimo di due mandati. Sono solo"indiscrezioni giornalistiche", "non sono state comunicate agli iscritti", ...

M5s - il limite dei due mandati non è più un tabù : Dopo quattro ore di vertice all'hotel Forum, "casa" romana di Beppe Grillo, Luigi Di Maio esce dall'ingresso principale e spara la bomba: "Siamo tutti d'accordo che serve una riorganizzazione del Movimento. A breve faremo una riflessione sia a livello nazionale sia territoriale. E una riflessione sui consiglieri comunali. Dobbiamo essere più competitivi a livello comunale e locale".Non lo dice chiaramente, ma il riferimento è al ...

Riverbed - l’idea del MIT per restituire agli utenti il controllo dei propri dati : Ogni volta che si sottoscrive un servizio web bisogna dare l’assenso al trattamento dei propri dati. Da quel momento in poi se ne perde il controllo. C’è chi ruba i profili social, chi vende i dati ad aziende terze, chi li usa per monitorare illegalmente le attività degli utenti. Una potenziale soluzione per riprendere il controllo dei propri dati è Riverbed, una piattaforma sviluppata dai ricercatori del Massachusetts Institute of ...

“Ci siamo fidati dei medici : vogliamo la verità”. Curato con aerosol - neonato muore di polmonite : La procura di Torino ha aperto un'inchiesta sul caso del neonato deceduto dopo la visita al Pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria. Giacinto aveva appena 20 giorni e gli era stata diagnosticata una rinite curabile con aerosol. Ma una volta tornato a casa, è morto. I genitori: "Abbiamo fatto quello che ci hanno detto i medici".Continua a leggere

Antartide : una spedizione per calibrare i sensori dei satelliti e interpretare i dati provenienti dai telerilevamenti : Per studiare i ghiacci dell’Antartide, con le sue regioni immense e inospitali, uno degli strumenti più efficaci utilizzati dagli scienziati è il telerilevamento satellitare. E’ necessario però calibrare i sensori dei satelliti e analizzare in modo più preciso i dati provenienti dai telerilevamenti satellitari: per questo è nato un progetto di ricerca, finanziato dal Programma Nazionale di Ricerche in Antartide e coordinato dal professor Alberto ...

Le scienziate dei dati : martedì 5 marzo a Torino la conferenza “Women in Data Science” : Anche l’Italia risponde alla chiamata di Women in Data Science. martedì 5 marzo le OGR-Officine Grandi Riparazioni di Torino ospiteranno la seconda edizione di WiDS – Turin, primo dei due appuntamenti tricolore (l’altro è in programma mercoledì 6 marzo a Milano) della conferenza globale ideata dall’università californiana di Stanford e dedicata alle donne che operano in uno dei settori chiave della ricerca contemporanea: la scienza ...

Cefriel - a Milano la «fabbrica dei dati» per l'impresa digitale : P otremmo chiamarla la «fabbrica dei dati» del Paese. Ha sede a Milano, a pochi passi dall'università Bicocca che, non a caso, è uno dei suoi azionisti. È il consorzio Cefriel, il centro di ...

Terra dei fuochi - Costa : “Presto i dati sul nesso inquinamento-tumori” : “Le Procure di Santa Maria Capua Vetere e di Napoli Nord stanno verificando con l’istituto superiore di Sanità l’eventuale nesso di causalità tra l’inquinamento riscontrato nel Casertano e le morti per tumore. I dati, ci ha riferito il procuratore Greco (Napoli Nord), arriveranno entro un mese e mezzo”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa al termine del vertice tenuto alla prefettura di ...

Una commissione del Parlamento britannico dice che Facebook ha violato “intenzionalmente e consapevolmente” le leggi sulla privacy dei dati e sulla concorrenza : Una commissione del Parlamento del Regno Unito ha concluso che Facebook ha violato “intenzionalmente e consapevolmente” le leggi sulla privacy dei dati e della concorrenza. La commissione ha compilato il suo rapporto finale basandosi sui documenti aziendali interni resi pubblici

Sensor Charts registra i dati dei sensori dello smartphone e li mostra con dei grafici : Sensor Charts è un'applicazione che registra in background i dati dei Sensori dello smartphone e li visualizza come grafici colorati. L'app mostra i grafici in tempo reale e su base giornaliera e mensile con gli intervalli di tempo in grafici a torta e gli storici in grafici lineari con la possibilità di ingrandirli per analizzare dettagli come il momento in cui la batteria era surriscaldata o la batteria ha iniziato a cedere ecc. L'articolo ...

M5s - la rivolta dei grillini contro Davide Casaleggio : "Ci ruba i dati personali" : E dopo la lista dei meriti per diventare candidato alle Europee, arriva l' elenco dei demeriti della piattaforma Rousseau (lo strumento lanciato dal Movimento 5 Stelle per sviluppare la «democrazia della rete», trasformatosi in una sorta di Stasi pentastellata nelle mani di Davide Casaleggio), accom

Febbraio shock con l’Anticiclone dei record - caldo senza precedenti in tutt’Europa : oggi +22°C in Francia - +20°C a Roma e Firenze - +18°C in Germania [dati] : 1/13 ...