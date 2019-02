Urne aperte in Sardegna per un voto dal valore nazionale Cosa sapere

Elezioni regionali in Sardegna - Urne aperte dalle 6 e 30 fino alle 22 : Voto ad alta tensione oggi in Sardegna. Sull'elezione regionale pesa l'incognita della rabbia dei pastori, strangolati dal prezzo troppo basso del latte . E si paventa un effetto diretto sul voto, ...

Aperte Urne in Sardegna per Regionali : 6.30 Oggi si vota per il rinnovo della Regione Sardegna. urne Aperte dalle ore 6.30 fino alle 22. Domattina lo scrutinio.Quasi 1,5 milioni i sardi chiamati al voto. Sette i candidati:Francesco Desogus (M5S),Vindice Lecis (Sinistra Sarda),Paolo Maninchedda (Partito dei Sardi), Andrea Murgia (Autodeterminazione), Mauro Pili (Sardi Liberi),Christian Solinas (centrodestra) e Massimo Zedda (centrosonistra).

L'Abruzzo al Voto per rinnovo Consiglio Regionale - Urne aperte dalla 7.00 alle 23 - 00 : L'Aquila - urne aperte alle 7, e fino a stasera alle 23, in Abruzzo, per eleggere il nuovo presidente della Regione e il Consiglio Regionale. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. A contendersi la poltrona di governatore: Sara Marcozzi, avvocato 41enne di Chieti, consigliere Regionale uscente, alla guida del M5s; Marco Marsilio, senatore, nato a Roma e di origini abruzzesi, di Fratelli d'Italia, 52 anni il 17 ...

Urne aperte in Abruzzo dalle 7 alle 23 : 05.16 Urne aperte oggi in Abruzzo dalle 7 alle 23 per eleggere il nuovo presidente della Regione e il Consiglio regionale. E' un primo test, in vista delle elezioni europee di maggio. Quattro i candidati: Marco Marsilio, centrodestra (Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia); Sara Marcozzi, M5S; Giovanni Legnini, centrosinistra; Stefano Flajani,sostenuto da Casapound.

Consiglieri comunali stranieri aggiunti : Urne aperte a Francavilla Fontana : Il secondogenito , nato a Francavilla Fontana, è laureando in economia aziendale. Il più piccolo è da poco iscritto alla facoltà di psicologia dell'Università di Torino. Hadef Mohammed è Imam presso ...

Cagliari. Urne aperte in Sardegna per le elezioni suppletive : Mini test elettorale politico in Sardegna. Le Urne sono aperte nell’Isola per le elezioni suppletive in seguito alle dimissioni di

