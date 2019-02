Salvini | Di Maio e la morte del silenzio elettorale

Elezioni Sardegna - alle 12 affluenza al 16 - 7%. Salvini rompe il silenzio elettorale - Di Maio : “Andate a votare” : Mentre continuano le proteste dei pastori per il prezzo del latte, la Sardegna è chiamata alle urne per scegliere il nuovo presidente della Regione. L’affluenza alle 12 era del 16,7 per cento, in lieve aumento rispetto alle precedenti Elezioni. Nel 2014 alla stessa ora aveva votato il 14,5 per cento degli aventi diritto. La provincia con l’affluenza più alta è quella di Cagliari, dove a mezzogiorno ha votato il 18,5% (il 20,4% a Cagliari ...

Elezioni in Sardegna : assalto a una cisterna del latte e Salvini e Di Maio violano il silenzio : Sul voto rischiano di pesare anche le vicende recenti di cronaca e le diverse vertenze: alla protesta dei pastori si aggiunge la questione industriale giunta a un punto cruciale per la filiera dell'...

Conte : 'Sbagliato farmi cadere - Salvini e Di Maio lo sanno bene' : "Dopo le europee non vedo instabilità, il governo terrà. Sinceramente questa instabilità non riesco proprio a vederla. Per questo rimango convinto che andremo avanti. La spinta per il cambiamento e le ...

Asse Di Maio-Salvini contro “partito dello spread” - vogliono affondarci : Nella Lega ma anche nel Movimento 5 stelle sottolineano come sia tornato a farsi sentire "il partito dello spread", lo stesso - questa la tesi - che poi convinse il governo a ripiegare sul 2,04% del rapporto deficit/Pil, che grida alla manovra correttiva, che spinge le agenzie di rating a soffiare sul fuoco, che punta insomma a far cadere l'esecutivo anche prima delle Europee per inviare un messaggio a tutti i populisti d'Europa. L'Italia dunque ...

Fitch - Salvini : non mi interessa la fantascienza. Di Maio : governo durerà 5 anni : Gli fa eco l'altro vicepremier, Di Maio , che parlando con i cronisti a Termini Imerese dice: "Ogni politica che stiamo portando avanti ha una prospettiva di 5 anni, non sono quindi d'accordo con ...

Bruno Tabacci danza sul cadavere politico di Luigi Di Maio : "Salvini abile - lui un cretino. Come finirà" : Anche Bruno Tabacci, non proprio il nuovo che avanza, danza sul cadavere politico di Luigi Di Maio. Racconta Augusto Minzolini sul Giornale che il vecchio democristiano, oggi in Parlamento con Centro democratico / +Europa, allieta il Transatlantico con giudizi ben poco lusinghieri sul leaderino del

Bruno Tabacci danza sul cadavere politico di Luigi Di Maio : 'Salvini abile - lui un cretino. Come finirà' : ... 'Più che di Bettino Craxi , ha un po' di Benito Mussolini ', detto però senza fini denigratori ma anzi con intento di encomio, quasi da filogo dei corsi e ricorsi della vecchia politica con la 'P' ...

Di Maio chiude la campagna elettorale in Sardegna - parla dei pastori e polemizza su Salvini : Luigi Di Maio chiude ufficialmente la campagna elettorale per le regionali della Sardegna. “Anche io sto con i pastori, ma non si può risolvere tutto in 24 ore” “Stiamo parlando di 60 candidati contro 1600: queste persone qui hanno deciso di metterci la faccia, senza voltagabbana e senza impresentabili. Lunedì entreremo per la prima volta … L'articolo Di Maio chiude la campagna elettorale in Sardegna, parla dei pastori e ...

TAV - rivedere il progetto ma si farà lo annuncia Salvini… Di Maio osserva : Matteo Salvini annuncia che il progetto TAV verrà rivisto ma si farà Secondo il vicepremier Matteo Salvini “non c’è alcun blocco della Tav, c’è solo una revisione del progetto con l’obiettivo di portarlo a termine”. Il ministro dell’Interno, parlando a “Mattino Cinque”, ha assicurato che farà “tutto il possibile perché la Tav si faccia, il progetto può essere … L'articolo TAV, rivedere ...

Luigi Di Maio - la ridicola crisi di nervi in Sardegna : "Lo dice Salvini? È una follia" - viene giù tutto : La campagna sarda di Luigi Di Maio si conclude con una crisi di nervi. Il leader del M5s è volato in Sardegna per spingere il Movimento alle regionali che potrebbero rivelarsi, dopo l'Abruzzo, un altro drammatico passo falso per i 5 Stelle. Il rischio, concreto, è che al di là di una vittoria annunc

Di Maio alza il tiro contro Salvini - da latte a nucleare : Roma, 22 feb., askanews, - Lo attacca sul latte, lo attacca sul nucleare, lo attacca sulla coalizione con cui si presenta in Sardegna. Luigi Di Maio alza il tiro sull'alleato di governo Matteo Salvini,...

Di Maio chiude la campagna elettorale in Sardegna - parla dei pastori e polemizza su Salvini : Luigi Di Maio chiude ufficialmente la campagna elettorale per le regionali della Sardegna. “Anche io sto con i pastori, ma non si può risolvere tutto in 24 ore” “Stiamo parlando di 60 candidati contro 1600: queste persone qui hanno deciso di metterci la faccia, senza voltagabbana e senza impresentabili. Lunedì entreremo per la prima volta … L'articolo Di Maio chiude la campagna elettorale in Sardegna, parla dei pastori e ...

Protesta latte - Di Maio : “Anche io con i pastori ma non dico che risolvo tutto in 24 ore. Salvini? Folle dire sì a nucleare” : Dice che anche lui sta con i pastori ma non per questo annuncia una soluzione in 24 ore. Un chiaro riferimento a Matteo Salvini quello di Luigi Di Maio, arrivato in Sardegna per chiudere la campagna elettorale per le elezioni regionali di domenica 24 febbraio.”Lo dico da ministro. Anche io sto con i pastori, ma non dico che si trova una soluzione e un’intesa in 24 ore”, ha detto il leader del Movimento 5 stelle. Che ha criticato ...

TAV - rivedere il progetto ma si farà lo annuncia Salvini… Di Maio osserva : Matteo Salvini annuncia che il progetto TAV verrà rivisto ma si farà Secondo il vicepremier Matteo Salvini “non c’è alcun blocco della Tav, c’è solo una revisione del progetto con l’obiettivo di portarlo a termine”. Il ministro dell’Interno, parlando a “Mattino Cinque”, ha assicurato che farà “tutto il possibile perché la Tav si faccia, il progetto può essere … L'articolo TAV, rivedere ...