Padova | la leucemia se lo porta via a 10 anni | il piccolo Luca non ce l' ha fatta

(Di domenica 24 febbraio 2019) Un'orribile vicenda quella che si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di. Vittima, purtroppo, un bambino di appena dieci. Ilinfatti, si è spento all'interno dell'ospedale dia causa dellache purtroppo non gli ha lasciato scampo, nonostante la battaglia cominciata a giugno e contro la quale ha combattuto con tutta la sua forza. Secondo quanto si apprende da diverse testate infatti, negli ultimi mesi ha dovuto affrontare un calvario fatto di terapie e permanenze infinite negli ospedali. Tutto vanificato però, perché la malattia si è rivelata troppo forte da debellare e così si è consumata la tragedia, sotto gli occhi dei propri genitori che non hanno potuto fare niente per salvarlo.Lutto a: muore un bambino di appena diecia causa dellaIl bambino viveva a Grantorto assieme ai suoi genitori, e la sua malattia ...