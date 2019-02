L' abuso degli antibiotici nei bambini | cosa sapere per un atteggiamento corretto

Giuseppe Sala - confermato in appello il proscioglimento dall’accusa di abuso d’ufficio per l’appalto degli alberi di Expo : Giuseppe Sala è stato prosciolto anche in secondo grado. I giudici della corte d’appello di Milano hanno confermato il proscioglimento, deciso nel marzo dello scorso anno in udienza preliminare, del sindaco di Milano, ex commissario unico di Expo. L’accusa è di abuso d’ufficio ed era stata contestata alla fine in un filone dell’indagine sull’appalto per la Piastra dei servizi dell’Esposizione universale del 2015. La ...