Chievo-Genoa 0-0 | le pagelle di CalcioWeb FOTO ...

Chievo-Genoa : 0-0| : Dopo la vittoria contro la Lazio e la striscia positiva di quattro risultati utili consecutivi, il Grifone scende in campo al Bentegodi

Chievo - Rigoni : 'Genoa non è ultima spiaggia' : Nicola Rigoni, centrocampista del Chievo , ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Genoa. 'Sicuramente c'è delusione dopo la partita di Udine dopo una prestazione importante, cerchiamo di giocare di partita in partita e fare del nostro meglio. Non è ...

Genoa - Radovanovic : 'Chievo - che emozione. Ma dopo il fischio d'inizio c'è solo la partita' : Ex di turno in Chievo-Genoa , Ivan Radovanovic è intervenuto a Sky Sport prima del match: 'È sicuramente emozionante, quando sono sceso dal pullman ho rivisto persone con cui ho lavorato per tanti anni, rivedrò anche i miei ex compagni, ma dopo l'inizio della gara ...

Chievo-Genoa - le formazioni ufficiali : Chievo-Genoa, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per la 25^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante ed in grado di dare indicazioni per il proseguo della stagione. Si gioca le ultime chance di salvezza il Chievo, la squadra di Di Carlo alla ricerca di punti per la risalita, di fronte il Genoa, altra squadra che ha intenzione di raggiungere l’obbiettivo permanenza nel massimo campionato. ...

Chievo-Genoa : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Chievo-Genoa, 25ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Pagelle Chievo-Genoa - highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle CHIEVO GENOA – Nel Chievo di Mimmo Di Carlo agli infortunati di lungo corso si sono aggiunti anche due squalificati. Cinque le assenze totali quindi per il Chievo: Giaccherini, Depaoli, Frey, Tomovic e Pellissier. Rossettini in settimana ha combattuto con l’influenza ma dovrebbe essere recuperabile. In difesa possibile maglia da titolare per Schelotto con […] L'articolo Pagelle Chievo-Genoa, highlights e tabellino del match – ...

Chievo-Genoa - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Venticinquesima giornata, sesta del girone di ritorno, per il Campionato di Serie A di calcio: in campo alle 15.00 allo Stadio Bentegodi di Verona il match tra Chievo e Genoa. Inutile dire che ai padroni di casa servono al più presto punti fondamentali che potrebbero provare a far sognare una salvezza ormai insperata. Anche i rossoblu non navigano in zone nobili della classifica, ma la vittoria di settimana scorsa con la Lazio ha dato una spinta ...

Chievo-Genoa - le probabili formazioni : Prandelli rilancia Bessa : CHIEVO GENOA probabili formazioni – Tutto pronto per il match del Marc’Antonio Bentegodi di Verona Chievo-Genoa, valido per la 25° giornata di Serie A. Chievo ormai con un piede in Serie B ma chiamato ad onorare fino alla fine il torneo. Il Genoa chiamato a confermare la bella affermazione di domenica scorsa con la Lazio e con […] L'articolo Chievo-Genoa, le probabili formazioni: Prandelli rilancia Bessa proviene da Serie A News ...

Genoa - Prandelli : 'La sfida col Chievo? Gara più importante dell'anno' : Genova - Dopo la vittoria arrivata all'ultimo minuto contro la Lazio, adesso per il Genoa arriva la sfida al Chievo ultimo in classifica. ' È la Gara più importante dell'anno , non la possiamo ...