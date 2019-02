Huawei P30 Lite certificato da TENAA e MIIT | ecco parte delle specifiche

I teaser di Huawei P30 prendono in giro i Galaxy S10 : Nella serata di ieri, dopo la presentazione dei nuovi Galaxy S10, sono arrivati su Twitter vari teaser riguardanti la prossima serie Huawei P30. L'articolo I teaser di Huawei P30 prendono in giro i Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Il design di Huawei P30 Lite svelato dalle custodie di Spigen : Per la presentazione degli smartphone della serie Huawei P30 ci sarà da attendere sino al 26 marzo ma continuano a susseguirsi anticipazioni

Una forza della natura Huawei P30 Lite : design al passo dei top di gamma : Diventano sempre più avvincenti i rumors intorno a Huawei P30 Lite, il dispositivo di fascia media della prossima line-up del produttore cinese, presumibilmente in presentazione ad inizio marzo (mentre per P30 e P30 Pro ci sarà da aspettare il 26 dello stesso mese). Stando a quanto pubblicato da 'gizmochina.com', il terminale, visto il profilarsi di alcuni rendering relativi alle custodie, dovrebbe presentare un notch a goccia d'acqua, ...

Huawei ha in serbo un powerbank SuperCharge per P30 e P30 Pro : Huawei avrebbe un interessante asso nella manica da tirare fuori accanto a P30 e P30 Pro: un powerbank SuperCharge 2.0 con ricarica rapida fino a 40 Watt.

Fotocamera senza rivali per Huawei P30 Pro : nuovi dettagli ufficiosi : Siamo ancora distanti dal giorno in cui potremo assistere alla presentazione ufficiale del nuovo Huawei P30 Pro e dei suoi fratelli minori, considerando il fatto che il produttore cinese ha confermato l'appuntamento il prossimo 26 marzo, ma ogni giorno che passa ci consente di captare qualche novità in più su uno degli smartphone Android più attesi di questo 2019. Dopo il punto della situazione che abbiamo condiviso nella giornata di ieri sulle ...

Ecco una prima foto scattata dalla fotocamera di Huawei P30 Pro : Il CEO del "consumer business group" di Huawei ha pubblicato una foto scattata con il Huawei P30 Pro che conferma le quattro fotocamere.

Huawei P30 e P30 Pro : presentazione il 26 marzo a Parigi : Adesso non ci sono più dubbi. Mesi di indiscrezioni hanno accompagnato la nuova serie di smartphone di punta targati Huawei, la serie P30 che andrà a rinnovare la linea di prodotti top di gamma del produttore cinese. Dalle specifiche tecniche di cui si è parlato in più occasioni, nelle ultime settimane al centro delle indiscrezioni è finita la data in cui i nuovi terminali sarebbero stati presentati. Inizialmente si era ipotizzato ...

Huawei P30 sarà presentato a Parigi il 26 marzo : Anche quest'anno, Huawei dedicherà un evento ad hoc per svelare al mondo la sua nuova linea di flagship che, secondo l'invito, comprenderà i modelli P30 e P30 Pro . Rules were made to be rewritten. ...

Riscriverà le regole il Huawei P30 il 26 marzo? Quante aspettative : Il Huawei P30, certamente insieme alla variante Huawei P30 Plus, sarà svelato il prossimo 26 marzo. Sulla data di lancio dei top di gamma non ci sono più dubbi visto che è stata proprio Huawei Mobile, attraverso i suoi canali social, a chiarire la data del suo prossimo appuntamento. Come visibile nel tweet/video di fine articolo, è stato confermato il periodo di fine marzo proprio per il momento tanto atteso e anche la città prescelta per quello ...

È ufficiale : Huawei P30 e P30 Pro verranno presentati il 26 marzo a Parigi : Huawei P30 e P30 Pro, i prossimi smartphone di punta del produttore cinese, verranno presentati ufficialmente il prossimo 26 marzo a Parigi.

Risoluzione schermo Huawei P30 e P30 Pro : si gioca a carte scoperte : Arrivano ulteriori dettagli su Huawei P30 e P30 Pro, questa volta dallo User Agent Profile (UAProf), un file in formato XML che fornisce qualche ragguaglio in più sugli smartphone che verranno, come nel caso dei dati relativi alla Risoluzione dello schermo. Identificati con i product-code VOG-L29 e ELE-L29, Huawei P30 e P30 Pro saranno presentanti entrambi per la fine del mese di marzo a Parigi. Tutti e due i dispositivi presenteranno una ...

Niente schermo QHD per la serie Huawei P30 - che userà ovviamente Android 9 Pie : Secondo quanto riporta lo User Agent Profile trovato in Rete, Huawei P30 e P30 Pro utilizzeranno uno schermo FullHD+ e, ovviamente, Android 9 Pie.

Huawei P30 arriverà anche in versione 5G : Huawei P30: caratteristiche tecniche Già da diverso tempo Huawei ha conquistato una buona fetta del mercato dei dispositivi mobili, registrando vendite da record in tutto il mondo. Qualche mese fa ha ...

La versione 5G di Huawei P30 Pro dovrebbe arrivare solo in Europa : Stando ad una delle ultime indiscrezioni, Huawei P30 Pro potrà contare anche su una variante dotata del supporto alla connettività 5G