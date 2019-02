Freddo e forte vento in Basilicata

Forte vento in Puglia - Freddo e raffiche di tramontana a 85km/h nel Salento : danni a Manduria - alberi sradicati [FOTO] : 1/6 ...

Allerta Meteo Roma - dopo il Freddo arriva lo scirocco : Febbraio inizierà con forte vento e piogge intense [DETTAGLI] : Allerta Meteo Roma – Il freddo che fino a stamattina ha caratterizzato il clima di Roma , con una temperatura minima di +2°C all’alba dopo una notte in cui la neve ha lambito la città imbiancando i Castelli Roma ni, è già un ricordo: splende il sole ed è una splendida giornata nella Capitale, dove la temperatura ha raggiunto i +12°C. Un nuovo peggioramento arriverà sin dal primo pomeriggio, ma stavolta senza freddo : arriva lo scirocco , ...

Meteo - inizia una settimana di forte maltempo : Freddo e neve da Nord a Sud : inizia una settimana di forte maltempo in Italia: atteso un deciso calo termico e anche un vistoso peggioramento delle condizioni con piogge, vento e con la neve che cadrà abbondante da Nord a Sud. Giovedì 24 gennaio, secondo gli esperti Meteo , nevicherà in gran parte del Paese e probabilmente anche a Roma.Continua a leggere

Meteo : forte irruzione artica in arrivo - Freddo e tanta neve al centro-sud : Il centro-sud si prepara a fare i conti con la quarta perturbazione di questo inizio di gennaio, come raramente è successo negli ultimi anni, mentre il nord si ritroverà per l'ennesima volta a...