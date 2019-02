Emma Marrone non sei sola su quel palco | noi siamo con te

Emma Marrone risponde alle critiche : 'Ho le spalle larghe' : La cantante Emma Marrone, che sarà ospite nella puntata di sabato 23 febbraio di 'C'è posta per te', il people-show di Maria De Filippi, è tornata a catturare l'attenzione mediatica a seguito di un concerto live tenutosi ad Eboli. Durante la tappa dell'Essere qui tour', la cantante ha lanciato un monito destinato al governo giallo-verde sul delicato tema dell'immigrazione in Italia. 'Aprite i porti', queste le parole urlate ad Eboli dalla ...

Consigliere LEGA - si rivolge così a Emma Marrone : “Aprire i porti? Apri le tue cosce e fatti pagare” : Frase pesantissima quella del Consigliere comunale della LEGA ai danni della cantante italiana Emma Marrone “Faresti bene ad Aprire le tue cosce facendoti pagare per esempio”. È il commento lasciato dal Consigliere comunale di Amelia (Terni) della LEGA Massimiliano Galli sotto un post de “Il Giornale” riferito a Emma Marrone che, durante un concerto a Eboli, aveva urlato: “Aprite i porti”. Immediata la ...

Messaggi solidarietà e l'invito ad Amelia per Emma Marrone dopo il post sessista di un consigliere della Lega : Noi lottiamo e lotteremo sempre contro il sessismo e contro questa politica machista. Per un'Italia più aperta, più giusta e quindi più forte', ha scritto su Twitter il presidente della Regione Lazio,...

Emma Marrone in lacrime ad Ancona dopo gli insulti : 'Non diventerò mai come loro' : Tramite un video girato da alcuni fan di Emma Marrone ad Ancona, è stato possibile ascoltare le parole che la cantante ha utilizzato per replicare al polverone che si è sollevato in questi giorni in seguito alla sua esclamazione "Aprite i porti". Nel corso del live tenutosi il 22 febbraio nella città marchigiana, l'artista pugliese non è riuscita a trattenere le lacrime quando ha commentato la marea di offese ed insulti che le sono piovuti ...

Emma Marrone risponde dal palco agli insulti : “Non sarò mai come voi”. Poi si commuove : “I miei genitori li hanno letti…” : “In questo momento storico stiamo annegando nell’odio. Ma a chi mi ha insultata dico: non sarò mai come voi. Questa serata, così difficile, si sta trasformando nel concerto più memorabile e bello della mia vita”. Emma Marrone, che si esibita ieri sera ad Ancona, ha risposto a chi, nei giorni scorsi, l’ha ricoperta di insulti (soprattutto sessisti) dopo le sue parole di accoglienza sull’apertura dei porti durante il ...

Emma Marrone - in concerto ad Ancona - respinge odio e offese – Video : Emma Marrone Duramente insultata per aver appoggiato la “politica” dell’apertura ai migranti, Emma Marrone non si nasconde e replica a chi sui social in questi giorni ha tentato di intimorirla, coprendola di odio e offese. A differenza dei leoni da tastiera, molti dei quali anche “coraggiosi” per non essersi nascosti dietro a profili anonimi e aver accostato la propria faccia e il proprio nome a certi commenti e ...

Emma Marrone al consigliere leghista : “L’Italia sta annegando nell’odio - non sarò mai come voi” : La cantante torna a parlare di diritti e rispetto: questa volta dal palco di Ancona durante il suo tour. La Marrone risponde alle offese ricevute nelle ultime ore e rivolge un messaggio a quanti amplificano il clima di odio: "Voglio dire a tutte le persone che in questi giorni mi hanno offesa, infangata con parole forti e violente che fanno quasi paura che non fa niente, che io non diventerò mai come loro"Continua a leggere

Offese sessiste a Emma Marrone : tanti messaggi di sostegno alla cantante : Il leghista Massimiliano Galli, consigliere comunale di Amelia (provincia di Terni), ha scritto su Facebook un commento contro Emma Marrone, in risposta ad un'esclamazione della cantante che, durante un concerto, avrebbe detto "Aprite i porti". La risposta dell'esponente del Carroccio è stata: "Faresti bene ad aprire le tue cosce facendoti pagare, per esempio". In seguito all'increscioso episodio, la Lega Umbria è intervenuta dissociandosi da ...

Offesa sessista a Emma Marrone - la Lega caccia consigliere comunale : Emma Marrone aveva urlato "aprite i porti", lui ha commentato su Facebook come un 'hater' qualunque, pur essendo un consigliere comunale della Lega ad Amelia. Massimiliano Galli verrà espulso dal suo partito per il commento sessista scritto sul social network, sotto al post di un giornale che riportava la performance di Emma ad un concerto. L'appello pro-migranti non è piaciuto a tanti, il clima - soprattutto su internet - è infuocato e sono ...