David Duchovny incerto su X-Files 12 | Chris Carter | “Potremmo continuare con o senza

(Di sabato 23 febbraio 2019)È passato un anno dall'undicesima stagione e tutto tace ancora su un possibile X-12. L'incertezza è dovuta in parte a Gillian Anderson che aveva annunciato il suo addio alla serie. Da allora i fan di tutto il mondo si chiedono se sia giusto proseguire la storial'altra metà di Fox Mulder, ovvero la sua partner di lunga data Dana Scully (interpretata appunto dall'attrice britannica).Al momento, però, la Anderson è però impegnata in diversi progetti televisivi. In primis The Crown, dove vestirà i panni di Margaret Thatcher nella prossima stagione, e poi c'è Sex Education che la vede nel cast principale e a breve dovrebbe tornare sul set per le riprese dei nuovi episodi.Intanto,ha spiegato di essere dubbioso sul futuro della serie e se vedremo o meno X-12. Intervistato al programma This Morning, l'attore ha parlato del finale dell'undicesima ...