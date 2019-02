Addio a Stanley Donen - re del musical : ANSA, - WASHINGTON, 23 FEB - Addio al re dei musical . All'eta' di 94 anni si e' spento Stanley Donen , il regista che tra i suoi capolavori ha diretto l'iconico "Singing in the Rain". Lo rende noto il ...

Addio a Stanley Donen - il maestro del musical e regista di “Cantando sotto la pioggia” : Slo qualche giorno fa era scomparso Albert Finney, protagonista tra gli altri di Due per la strada, e oggi ci lascia, a 94 anni, il grande Stanley Donen, uno dei pilasti della Hollywood classica, regista di quel film ma, ancora prima, autore, soprattutto in condominio con l’attore-autore Gene Kelly, di alcune dei più straordinari musical della storia del cinema americano e non solo. Basta l’eccezionale trittico Un giorno a New York (1949), ...