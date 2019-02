Ssd Colonna calcio | II cat | Simone Corrieri | «Non dobbiamo pensare all’Atletico

Ssd Colonna (pattinaggio) : Sofia Roma vince al trofeo internazionale… di Roma - altri quattro sul podio : Roma – Le difficoltà non hanno fermato il settore pattinaggio del Colonna . Le ragazze allenate da Federico Tassini e dalla sua collaboratrice Naomi Roma gnoli hanno dovuto “stringere i denti” negli ultimi tre mesi, vale a dire dopo che il pallone polivalente intitolato a “Don vince nzo Palamara” è stato “scoperchiato” da fortissime raffiche di vento nell’ultima domenica di ottobre. «In questo periodo le ragazze si sono potute allenare poco, ...

Ssd Colonna (calcio - II cat.) - la fiducia di Barani : «Siamo lì - bisogna guardare avanti» : Roma – Continua la marcia della Seconda categoria del Colonna . Il gruppo di mister Luca Esuperanzi ha vinto l’ennesima partita della sua stagione (la 13esima su 17 gare disputate) grazie ad un convincente 3-1 sul campo della Virtus Mole. «Il campo era quasi impraticabile inizialmente, ma la squadra avversaria ha spinto per giocare mentre noi eravamo un po’ preoccupati visto che abbiamo uno stile di gioco con palla a terra – dice il ...

Ssd Colonna (calcio - II cat.) - Esuperanzi : «Secondo posto? Meglio di così era difficile sperare…» : Roma – La Seconda categoria del Colonna è una realtà del girone F. La squadra del presidente Simone Di Girolamo è al secondo posto con 37 punti, sei in meno della capolista Atletico Colleferro e sette più dello Sporting Futura terzo della classe. «Sinceramente era difficile sperare di poter fare Meglio di così a questo punto dell’annata – dice mister Luca Esuperanzi – Questo traguardo parziale è frutto del lavoro di questi anni su un ...

Ssd Colonna (calcio) - il giovane Acciari premiato dagli avversari col cartellino verde del fair play : Roma – La vittoria più bella, il riconoscimento più importante. Il Colonna applaude Alessio Acciari , il portiere degli Esordienti 2006 che sabato scorso, a Lariano, ha meritato la virtuale consegna da parte dei dirigenti avversari del “ cartellino verde ”, vale a dire l’attestato che sottolinea l’apprezzamento per un gesto di fair play . E’ mister Luigi D’Uffizi, tecnico degli Esordienti del Colonna , a raccontare cosa è accaduto nello ...

Ssd Colonna (calcio - Juniores prov.) - Gambini : «Calma : siamo primi - ma non siamo i favoriti» : Roma – La Juniores provinciale del Colonna non smette di stupire. La squadra di mister Valerio Gambini continua a comandare la classifica del proprio girone anche dopo il nono turno di campionato: il pirotecnico 4-3 sul difficile campo del Pro Calcio Torbellamonaca ha consentito ai castellani di rimanere in vetta. «Era una gara che temevo molto – spiega Gambini – Dovevamo affrontare un avversario molto valido allenato da un ottimo tecnico ...