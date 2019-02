Razzo per barche cade in un parcheggio

ImbaRazzo di Fedez per il "complemese" di Leone : La vita non è sempre rose e fiori e nonostante la giovanissima età sembra averlo capito anche il piccolo Leone, protagonista di una festa di compleanno decisamente non all'altezza. Il piccolo di casa ...

Chiara Ferragni - imbaRazzo Fedez per il complemese di Leone : fetta di torta dimenticata : Chiara Ferragni, Fedez e la torta per il complemese di Leone. Su Leggo.it le ultime novità. Il piccolo di casa Ferragnez oggi ha compiuto 11 mesi. Il papà, in partenza per San...

Diciotti - Di Maio : “Il Pd? Era per l’immunità parlamentare. Nessun imbaRazzo a votare con Forza Italia” : La decisione della giunta che ha salvato Matteo Salvini dal processo? “Non si tratta di salvare un ministro ma di una decisione politica”. Il voto insieme a Forza Italia? “Non proviamo Nessun imbarazzo perché s’è votato sulla base di una legge che è la Costituzione, e non l’ha fatta Forza Italia“. Le contestazioni del Pd: “Magari quelli che urlavano oggi onestà, onestà, sono gli stessi che in passato ...

Stop al superjumbo A380 di Airbus : non lo vuole più nessuno. ImbaRazzo per il colosso francese che compie quest'anno 50 anni : Tra i titoli sotto i riflettori oggi si mette in evidenza Airbus, dopo l'annuncio shock del colosso rivale di Boeing, che ha annunciato lo Stop alla produzione del suoi superjumbo A380. Lo Stop, che ...

Siria - Gabriele Micalizzi ha perso la vista da un occhio : colpito da schegge di un Razzo : Gabriele Micalizzi, il fotoreporter 34enne ferito in Siria durante i combattimenti tra Isis e forze curde, ha perso la vista a un occhio. Lo riferiscono fonti vicine alla sua famiglia. Il ragazzo sarebbe state colpito dalle schegge di un razzo Rpg. Solidarietà sui social network: "non mollare, continuare a gettare il cuore oltre l’ostacolo".Continua a leggere

Domenica In - il disastro in diretta dell'orchestra : roba mai sentita - imbaRazzo per Mara Venier : Un piccolo disastro a Domenica In di Mara Venier , la trasmissione in onda su Rai 1 nella versione speciale in diretta dall'Ariston tutta dedicata al Festival di Sanremo . Quale disastro? Non la voce ...

InstaRazzo : il Bot Instagram in Italiano per aumentare i follower : Instagram è un social network in continua ascesa, secondo ogni ricerca i millennial sembrano preferirlo a Facebook che è ormai in fase calante. Chi ha un’attività e vuole farla conoscere dovrebbe prestare attenzione a questo dinamico social network. Acquisire traffico organico su questo network non è semplice, di fatto servono: like, follower e messaggi mirati. […] Instarazzo: il Bot Instagram in Italiano per aumentare i follower

Ornella Vanoni prende sonno in studio - imbaRazzo in diretta tv per Amadeus : di Alessio Esposito imbarazzo in studio durante la diretta di Ora o mai più , il programma del sabato sera di Rai 1 condotto da Amadeus . Protagonista la giudice Ornella Vanoni , che si è ...

Diciotti - la strategia di Conte per togliere dall'imbaRazzo i 5Stelle : "Non mi sostituisco ai senatori che dovranno votare". Giuseppe Conte si smarca da chi gli chiede un parere sul dibattito in giunta per le autorizzazioni che dovrà decidere se consentire ai giudici di rinviare a giudizio Matteo Salvini per il caso della Diciotti."Esprimo un dato inoppugnabile che è il dato politico che mi compete come autorità di governo", ha spiegato il premier, "Non voglio mettere fretta ai senatori, hanno tutto l'agio di fare ...

InstaRazzo : il Bot Instagram in Italiano per aumentare i follower : Instagram è un social network in continua ascesa, secondo ogni ricerca i millennial sembrano preferirlo a Facebook che è ormai in fase calante. Chi ha un’attività e vuole farla conoscere dovrebbe prestare attenzione a questo dinamico social network. Acquisire traffico organico su questo network non è semplice, di fatto servono: like, follower e messaggi mirati. […] Instarazzo: il Bot Instagram in Italiano per aumentare i follower

Nuovo test per il Razzo Falcon 9 della Space X : Completato il Nuovo test del razzo Falcon 9 della SpaceX in vista del volo di prova previsto in febbraio, senza equipaggio, della capsula Crew Dragon, la navetta che, dopo il pensionamento dello Space ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 26 gennaio : superG spostato alle 11.00 - Razzoli qualificato a Kitz : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 26 gennaio), ci aspetta una giornata davvero molto ricca e appassionante con una serie infinita di eventi che ci terranno compagnia dalla mattina alla sera. Si preannuncia grande spettacolo tra neve e ghiaccio, tantissime gare in programma e l’Italia vorrà essere assoluta protagonista in questo ultimo weekend del mese. Lo sci alpino andrà in scena con lo slalom ...

Oroscopo 31 gennaio : tenerezza per Toro - Vergine soddisfatta - imbaRazzo per Gemelli : Il giorno di giovedì 31 gennaio sarà fatto di tanto amore, soprattutto per il Toro, il Capricorno e lo Scorpione. Ma sarà anche la giornata "no" dei Pesci e dei Gemelli. Di seguito, tutti i segni dello zodiaco. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: il vostro partner potrebbe ripensarci su di voi in modo positivo e questo vi rende molto felici. Nel pomeriggio, però, potreste avere dei piccoli problemi sul posto di lavoro da cui non ...

Spazio : successo per il test di volo suborbitale del Razzo Blue Origin : Il razzo riutilizzabile New Shepard, dell’azienda privata Blue Origin, è stato lanciato con successo con un carico di esperimenti della NASA: si tratta di un test che rende sempre più vicini i primi voli con equipaggio della compagnia di Jeff Bezos, previsti entro la fine del 2019. Dopo oltre un mese di ritardi, New Shepard è decollato ieri dal sito di test di Blue Origin a nord di Van Horn, in Texas: la missione è durata circa 10 minuti e ...