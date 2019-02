Google aggiorna Contatti razionalizzandone l’esperienza di utilizzo | ecco la versione

App sempre aggiornate : Google permetterà l’aggiornamento delle applicazioni preinstallate anche senza accedere : Sono numerosi i produttori di smartphone che decidono di includere nei propri dispositivi delle applicazioni preinstallate. I consumatori, quindi, troveranno più o meno software già installati nel proprio device. Per il momento, nel caso in cui l’utente decidesse di non accedere a Google Play Store, mediante l’inserimento delle credenziali del proprio account Google, queste applicazioni […] L'articolo App sempre aggiornate: ...

Google Chrome - nell’aggiornamento arrivano comandi da tastiera per audio e video : The Chrome browser app for mobile devices is seen on the screen of a portable device on Google Chrome (Jaap Arriens/NurPhoto/Getty Images) L’utilizzo del mouse diminuirà in seguito all’aggiornamento di Google Chrome, che consentirà agli utenti di controllare i contenuti audio e video tramite scorciatoie da tastiera. Il browser di Google continua a semplificare la navigazione e la gestione dei contenuti. L’aggiornamento alla versione 73 di ...

Google Messaggi si aggiorna alla versione 4.0 e consente di dare un nome alle chat di gruppo : Google ha rilasciato un aggiornamento per Messaggi, che nonostante il salto generazionale nel numero di versione ottiene poche novità e neppure eclatanti L'articolo Google Messaggi si aggiorna alla versione 4.0 e consente di dare un nome alle chat di gruppo proviene da TuttoAndroid.

Google Play Giochi per Android si aggiorna ed è sempre più Material : Il team di Google Play Giochi ha rilasciato una nuova versione dell'app con cui viene ridisegnata la pagina delle impostazioni e vengono ottimizzate alcune opzioni L'articolo Google Play Giochi per Android si aggiorna ed è sempre più Material proviene da TuttoAndroid.

Android TV aggiorna la schermata home con angoli arrotondati e Google Sans : La schermata home di Android TV sta iniziando a ricevere un piccolo aggiornamento grafico sotto forma di angoli arrotondati e del font Google Sans. L'articolo Android TV aggiorna la schermata home con angoli arrotondati e Google Sans proviene da TuttoAndroid.

Google Voice per Android viene aggiornato con il Material Theme : Dopo Gmail all'inizio di questa settimana, anche Google Voice sta ricevendo il Material Theme di Google che mantiene invariata l'esperienza del servizio VOIP, ma garantisce un aspetto più pulito e ordinato. Il cambiamento più evidente riguarda la nuova barra inferiore animata che utilizza le icone del tema Material caratterizzate da contorni decisi e interni cavi. L'articolo Google Voice per Android viene aggiornato con il Material Theme ...

L’aggiornamento dell’App Google v9.10 beta rivela Face Match con supporto multiutente : È sicuro che Google non solo supporterà il riconoscimento per singolo dispositivo, ma anche su tutti i dispositivi abilitati da Google Assistant con l'hardware corretto, consentendo anche il rilevamento per più utenti, dove appropriato, tramite la funzionalità Face Match. L'articolo L’aggiornamento dell’App Google v9.10 beta rivela Face Match con supporto multiutente proviene da TuttoAndroid.

Google Duo si aggiorna alla versione 46 - introducendo i Preferiti e preparandosi a San Valentino : Il team di Google Duo ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento di questa app per dispositivi Android, portandola così alla versione 46 L'articolo Google Duo si aggiorna alla versione 46, introducendo i Preferiti e preparandosi a San Valentino proviene da TuttoAndroid.

Wear OS by Google si aggiorna alla versione 2.3 : Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento di Wear OS by Google: si tratta della versione 2.3. Ecco tutti i dettagli L'articolo Wear OS by Google si aggiorna alla versione 2.3 proviene da TuttoAndroid.

Google sembra aver corretto il bug del pulsante “verifica aggiornamenti” sui Pixel e migliora la qualità dell’audio registrato sui Pixel 3 : Con l'inizio del 2019, sembra finalmente che Google abbia corretto il bug che impediva ai dispositivi Pixel di agganciare l'aggiornamento di Android tramite il pulsante "verifica aggiornamento". Il nuovo anno porta buone notizie per i possessori di smartphone Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL con l'aggiornamento di gennaio che migliora la qualità dell'audio registrato durante la realizzazione di un video con questi dispositivi. L'articolo ...

Google aggiorna Documenti e Fogli in G Suite e semplifica l’invio di brevi videomessaggi con Google Duo : Google ha annunciato che è possibile rendere alcune parti del vostro grafico di colori diversi in Google Fogli, ma più che altro è in arrivo anche un altro aggiornamento di G Suite che permette di incorporare un file di disegno di Google in un Documento e aggiornare facilmente il contenuto del disegno collegato. L'articolo Google aggiorna Documenti e Fogli in G Suite e semplifica l’invio di brevi videomessaggi con Google Duo proviene da ...

App Google si aggiorna alla versione 8.91 beta e si prepara ad alcune novità : Passato il periodo di festività, il team che lavora all'App Google è tornato a rilasciare nuove versioni di questa popolare applicazione L'articolo App Google si aggiorna alla versione 8.91 beta e si prepara ad alcune novità proviene da TuttoAndroid.

Google sembra aver rimosso alcune informazioni sugli aggiornamenti di Android One : sembra che Google abbia rimosso alcune informazioni dalla pagine di Android One, in particolare quelle relative ai due anni di aggiornamenti garantiti. L'articolo Google sembra aver rimosso alcune informazioni sugli aggiornamenti di Android One proviene da TuttoAndroid.

Google Pay si aggiorna e si prepara ad introdurre nuove funzionalità : Il team di Google Pay continua a lavorare al miglioramento di questo servizio e l'aggiornamento alla versione 2.80 dell'app Android ce lo conferma L'articolo Google Pay si aggiorna e si prepara ad introdurre nuove funzionalità proviene da TuttoAndroid.