Espiazione pubblica

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Inizia con uno choc quella che, forse impropriamente, ma con un'immagine che aiuta a comprendere, si può definire la Norimberga della Chiesa sulla pedofilia.Come Norimberga segnò un tornante della Storia per cui le nazioni uscite dalla guerra pronunciarono ad alta voce il loro "Mai più", allo stesso modo, la Chiesa cattolica nel summit mondiale che è cominciato oggi per volontà di Papa Francesco, è arrivata a dover superare una curva a gomito. E deve affrontare con decisione la salita se non vuole precipitare. Anche la Chiesa, nel suo insieme, o meglio, nei suoi vertici chiamati a Roma tutti insieme, è chiamata a dire il suo "Mai più".Perché se è vero che ormai da decenni ci sono linee guida in tutto il mondo per affrontare gli abusi clericali, è pur vero che non passa giorno, negli ultimi anni, che non ...