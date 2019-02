Path of Exile per PS4 ha una data di uscita Annunciata l' espansione Synthesis

Path of Exile per PS4 dovrebbe arrivare alla metà di marzo : Tutti coloro che si aspettavano di sapere i dettagli del prossimo grande aggiornamento e dell'espansione di Path of Exile questa settimana, dovranno aspettare ancora un po'. Lo sviluppatore ha confermato su Twitter che presenterà l'aggiornamento 3.6.0 il 19 febbraio. In seguito sarà lanciato l'8 marzo per PC e l'11 marzo per Xbox One.Come riporta Gamingbolt, per quanto riguarda la versione PS4, sappiamo che è stata inizialmente posticipata dalla ...