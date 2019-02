Tutti i ‘figli’ di Erikson | da Mihajlovic a Mancini e Inzaghi

calcioweb.eu

(Di martedì 19 febbraio 2019) Compleanno amaro quello di domani per Sinisadopo la sconfitta nella gara di ieri contro la Roma per il suo Bologna. Il serbo appartiene a una generazione di allenatori che ha in comune l’esperienza in biancoceleste, nella Lazio della stagione 1999/2000 guidata dall’allenatore svedese Sven Goran Eriksson, che vinse scudetto, Coppa Italia e Supercoppa europea. Nella stessa squadra calciatori poi diventati allenatori di successo: Sergio Conceicao, attuale tecnico del Porto, Roberto, commissario tecnico della Nazionale italiana, Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, Matias Almeyda, ex allenatore del River Plate oggi alla guida dei San Jose Earthquakes, Simone, allenatore della Lazio, e Alessandro Nesta, attualmente alla guida del Perugia. “Era una squadra straordinaria”, ha ricordatoin un’intervista ...