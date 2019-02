Renzi | sui miei aspetto le sentenze | il tempo sarà galantuomo

Annalisa Chirico - il terribile sospetto sull'arresto dei genitori di Matteo Renzi : una bomba sui giudici : Tra chi si schiera senza indugi al fianco di Matteo Renzi c'è Annalisa Chirico, presidente dell'associazione Fino a prova contraria e da sempre piuttosto vicina all'ex premier. In una nota, la Chirico scrive: "Fino a prova contraria ha un nome che parla da sé: un paese civile attende le sentenze e n

Matteo Renzi sui genitori arrestati : “Non grido a complotti - processo sia rapido e giusto” : L'ex premier ha commentato con un lungo post pubblicato sulla sua pagina Facebook l'arresto dei suoi genitori, Tiziano Renzi e Laura Bovoli per bancarotta fraudolenta e false fatturazioni: "Tutti i cittadini sono uguali davanti alla Legge. I miei genitori, come tutti, hanno diritto a un processo giusto e spero rapido. Le sentenze si pronunciano in tribunale e non nelle piazze populiste".Continua a leggere

Renzi sui genitori arrestati : «Provvedimento assurdo e sproporzionato». E annulla la presentazione del libro : L’ex segretario del Pd annulla la presentazione del libro a Torino e scrive su Facebook: «Non accetteremo processi nelle piazze». Matteo Salvini: : «Gli arresti? Non c’è niente da festeggiare»

Matteo Renzi e Papa Francesco - 'incontri ultra-confindenziali di notte' nel libro bomba sui gay in Vaticano : Il Fatto quotidiano riporta qualche anticipazione, spiegando perché all'epoca 'i vescovi non si mobilitarono' e 'il mondo cattolico fu così poco ostile'. 'Renzi - scrive Martel - incontra il Papa di ...

Matteo Renzi svela la porcheria del Pd sugli immigrati : "Io volevo - ma i senatori dem...". Il suicidio : Secondo Matteo Renzi il colpo mortale al Pd lo ha inferto il Pd stesso, sullo Ius Soli. Nel suo libro Un'altra strada, di cui in queste ore stanno uscendo ampie anticipazioni, l'ex segretario e premier ricorda come la legge sulla cittadinanza agli stranieri nati in Italia sia stata trasformata in di

Matteo Renzi - il suicidio di un ex premier : "Sono felice di tornare..." - la data in cui verrà travolto : Nessuna scissione nel Pd, perché Matteo Renzi sceglie un'altra strada... Quella della libreria: Un'altra strada è infatti il titolo dell'ultima fatica editoriale dell'ex premier, che ormai da mesi si sta dedicando a progetti personali come quello del docufilm su Firenze andato in onda (con scarsissi

Matteo Renzi - il suicidio di un ex premier : 'Sono felice di tornare...' - la data in cui verrà travolto : Nessuna scissione nel Pd , perché Matteo Renzi sceglie un'altra strada... Quella della libreria: Un'altra strada è infatti il titolo dell'ultima fatica editoriale dell'ex premier, che ormai da mesi si ...

Recessione - Renzi attacca Di Maio : “Tragedia disperata di un uomo ridicolo”. Poi l’ironia sui navigator : “Come i forestali…” : “Siamo in Recessione e naturalmente Di Maio dà la colpa Pd, ai governi precedenti, a me. È la tragedia disperata di un uomo ridicolo”. È la replica, affidata a un video pubblicato sui social, di Matteo Renzi alle parole del ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico dopo i dati diffusi dall’Istat sul quarto trimestre. L’ex presidente del Consiglio, poi, ironizza sui navigator, paragonandoli ai “forestali del ...

Matteo Renzi massacrato dal big leghista : 'Diciotti - la sua vergogna sui giudici' : Un garantista a targhe alterne. Si parla di Matteo Renzi , il fu leader del Pd, il quale ha spiegato che voterà a favore dell'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso ...

Matteo Renzi massacrato dal big leghista : "Diciotti - la sua vergogna sui giudici" : Un garantista a targhe alterne. Si parla di Matteo Renzi, il fu leader del Pd, il quale ha spiegato che voterà a favore dell'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso Diciotti, richiesta avanzata dal tribunale dei ministri di Catania e che sta creando non pochi grattacap

Reddito cittadinanza - Scanzi : “Renziani raccolgono firme per referendum? Loro tendenza al suicidio è insondabile” : “E’ una manovra sacrosanta, se funziona. Non ho nessuna remora dal punto di vista etico e morale. Trovo meraviglioso aiutare coLoro che sono in povertà e ai margini, sicuramente non per scelta. La mia perplessità è legata all’effettiva realizzazione”. Così, a Otto e Mezzo (La7), il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, commenta la manovra economica del governo gialloverde. E aggiunge: “Credo che la mia perplessità sia lecita, perché ...

Il piano della Lega per stoppare la "tassa Renzi" sui frontalieri : I frontalieri italiani - quelli che tutti i giorni si spostano in Svizzera per lavorare - rischiano la stangata. Un accordo siglato con il governo Renzi, infatti, prevede che per almeno 80mila ...

Cognato di Renzi - l’organizzazione Operation Usa denuncia i Conticini : l’indagine sui milioni all’Africa va avanti : L’organizzazione umanitaria Operation Usa ha denunciato per appropriazione indebita Alessandro Conticini. Lo racconta il quotidiano La Verità che spiega come la querela consenta alla procura di Firenze di continuiare l’inchiesta su Alessandro, ma anche sui suoi due fratelli coindagati: Andrea e Luca, coindagati. Il primo è il Cognato di Matteo Renzi avendone sposato la sorella. Secondo l’accusa i fratelli Conticini avrebbero ...

Vaccini - Grillo e Renzi con Burioni per difenderne la validità : è bufera sui social contro il comico genovese : Questi i 5 punti su cui Burioni impegna le forze politiche e su cui Matteo Renzi e Bewppe Grillo si sono trovati d'accordo: 1, sostenere la Scienza come valore universale di progresso dell'umanità, ...