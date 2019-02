Protesta latte | controproposta dei pastori sardi | subito 80 centesimi | 1 euro a regime

Protesta latte - la controproposta dei pastori su prezzo : “80 centesimi ora e poi griglia con garanzie per arrivare all’euro” : Da subito 80 centesimi al litro e poi una griglia con garanzie stringenti per arrivare a un euro a fine stagione. È la controproposta sul prezzo del latte scritta dal Movimento dei pastori sardi, dopo quella uscita sabato sera dal tavolo di confronto in prefettura a Cagliari. Il documento è stato approvato per alzata di mano oggi nell’assemblea degli allevatori che si è tenuta a Tramatza, nell’oristanese. L’obiettivo è di ...

Protesta latte - intesa 80 cents al litro : 15.42 E' stata approvata per alzata di mano la bozza di accordo sul prezzo del latte ovino presentata all'assemblea degli allevatori dal Movimento dei pastori sardi. I punti salienti prevedono da subito 80 centesimi al litro,contro i 72 proposti dal tavolo di sabato scorso con il ministro Centinaio, e una griglia con garanzie stringenti per arrivare a 1 euro a fine stagione.

Pastori in Protesta - Sanna : «Il giorno che ho buttato il latte è stato umiliante» : «Il giorno che ho buttato il latte per terra è stato davvero umiliante». Giovanni «Nenneddu» Sanna è uno dei portavoce del Movimento dei Pastori Sardi in protesta per il crollo del prezzo del latte sotto i 60 centesimi al litro, ma è prima di tutto un allevatore a cui fin da bambino è stato spiegato che il latte non si spreca. «Mi hanno abituato da piccolino. Quando trovi una pecora al pascolo e magari ha molto latte, mi hanno sempre detto di ...

Latte - prosegue la Protesta dei pastori sardi : la pre-intesa non convince : In un nuovo blitz a una cisterna nell'Oristanese migliaia di litri di Latte sono infatti finiti sull'asfalto. "Le due parti si stanno avvicinando, industriali e pastori. Siamo partiti da 60 centesimi ...

Protesta latte - salta la tregua. Movimento pastori : "72 centesimi al litro passo indietro" : Tutto da rifare. È durata solo una notte, infatti, la tregua di tre giorni siglata lo scorso 16 febbraio nelle prove di intesa tra industriali e pastori , nella vertenza sul crollo del prezzo del ...

'Ajò pastores' - la Protesta del latte si fa rap : Giornata di proteste oggi in Sardegna per la vertenza dei pastori sul prezzo del latte ovino, nonostante le 9 ore di riunione-maratona ieri in prefettura a Cagliari. Ai numerosi cenni di dialogo ne ...

Protesta a Enna : sversati oltre 2000 litri di latte : Allevatori siciliani Protestano per il prezzo del latte. oltre 2000 i litri di latte sversati dai 600 allevatori della provincia di Enna.

Protesta del latte in Sardegna - i pastori rifiutano i 72 centesimi al litro : Proposta di 72 centesimi al vaglio delle campagne Per il mondo delle campagne gli aspetti indicati nel documento , 'rappresentanza dei pastori all'interno dei consorzi', 'proroga della scadenza dell'...

Protesta del latte : tregua violata - nuovo blitz nell'Oristanese - : L'intesa raggiunta sabato è durata poco più di 12 ore. Stamattina nuovo blitz a una cisterna che trasportava il latte a Cuglieri. Manifestazione degli allevatori anche nell'Ennese, a sostegno dei ...

Latte : Protesta allevatori nell'ennese : ENNA, 17 FEB - Sono oltre 2000 i litri di Latte sversati dai 600 allevatori della provincia di Enna che manifestano nei pressi dell'Outlet Sicilia Village, nell'area industriale del Dittaino. Si sono ...

Sardegna - nuova Protesta dei pastori. Ancora latte versato in strada. : Violata dopo poche ore la tregua nonostante la prima intesa raggiunta ieri sul prezzo di 72 centesimi. Manifestazioni anche in Sicilia

Latte : Protesta allevatori nell'ennese : ANSA, - ENNA, 17 FEB - Sono oltre 2000 i litri di Latte sversati dai 600 allevatori della provincia di Enna che manifestano nei pressi dell'Outlet Sicilia Village, nell'area industriale del Dittaino. ...

Protesta latte - c'è la tregua : ipotesi accordo 72 centesimi a litro : Teleborsa, - La Protesta dei pastori sardi sul prezzo del latte potrebbe essere alla svolta finale . Il tavolo di filiera convocato dal ministro Gian Marco Centinaio a Cagliari tra il Governo, Regione ...

Protesta latte - c'è la tregua : ipotesi accordo 72 centesimi a litro : ...20 " come chiedono gli allevatori sardi, sia posta al vaglio del mondo delle campagne. Una trattativa non semplice che, però, sembra avviata sulla buona strada. La proposta, che potrebbe far ...