Milan | Mattia Caldara | ' Meritiamo la qualificazione in Champions Rientro? Manca poco'

sport.sky

: Caldara: “Manca poco, la fine del tunnel è vicina” - milannewsmondo : Caldara: “Manca poco, la fine del tunnel è vicina” - SimoNobilini : #Milan | Mattia #Caldara parla del suo rientro in campo: “Ho già fatto qualche allenamento con la squadra, mi man… - minelli_mattia : RT @PBPcalcio: Contento di stare in piedi fino ad ora con @SimoneCristao e il buon @AlexandreD_M che ha tradotto tutto, per offrirvi un pro… -

(Di martedì 19 febbraio 2019)non vede l'ora di rimettere piede in campo per dare una mano ai propri compagni. Ai box per infortunio da fine ottobre , il difensore delè tornato ad allenarsi in gruppo: "Ho ...