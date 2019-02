Morto il produttore di Tagadà Antonio Scaramella | programma sospeso per due giorni

blogo

(Di lunedì 18 febbraio 2019)E’ scomparso all'improvviso nella notte tra domenica e lunedìesecutivo della trasmissione di La7, momentaneamente sospesa fino a mercoledì.L’annuncio al pubblico è stato dato da Myrta Merlino, sul finale de L’Aria che tira: “Purtroppo dobbiamo chiudere questa giornata assieme dandovi una brutta notizia. E’ stata una mattinata molto difficile, siamo andati in onda col cuore gonfio di dolore.era una delle tante persone che lavorano dietro le quinte. Ci vedete sorridenti e truccati, la tv è molto più di questo, c’è tanto che accade dietro, c’è un lavoro molto duro per mandare in onda tutti iun”. Appena 51enne, in passato- che era considerato un pilastro storico della rete - aveva fatto parte della squadra di AhiPiroso e Omnibus. A ricordarlo, tra i tanti colleghi scioccati per la terribile e inattesa ...