Il primo DLC per Jump Force sarà disponibile da maggio

: Il primo DLC per #JumpForce sarà disponibile da maggio - Eurogamer_it : Il primo DLC per #JumpForce sarà disponibile da maggio - VGN_IT : Il primo DLC del picchiaduro targato Bandai Namco dovrebbe introdurre il primo dei nove personaggi aggiuntivi inclu… - myreviews_it : Il primo DLC di Jump Force arriva a maggio - -

(Di lunedì 18 febbraio 2019)(nuovo picchiaduro a tema anime di Bandai Namco) è stato pubblicato solo la settimana scorsa, ottenendo pareri contrastanti. Chi ha comunque gradito il titolofelice di sapere che sono in arrivo nuovi contenuti in forma di DLC a partire daCome riporta Gamingbolt, al momento non sono state divulgate altre informazioni, naturalmente se Bandai Namco deciderà di seguire lo stesso modello di Dragon Ball FighterZ, possiamo aspettarci l'introduzione di 2 nuovi personaggi alla volta. Segnaliamo la disponibilità del Character Pass che vi permetterà di mettere le mani su 9 nuovi lottatori per 29.99 dollari. Come detto sopra, il titolo è un picchiaduro sviluppato da Spike Chunsoft che presenta personaggi provenienti da varie serie manga presenti in Weekly Shōnen, realizzato in occasione del 50º anniversario della rivista. Troveremo personaggi del calibro di ...