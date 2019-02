All' Inter vengono i 5 minuti Senza Icardi è un' altra vittoria

Inter - SpAlletti interrotto da un gattino in conferenza : 'Ha rincorso un topo?' : La seconda vittoria consecutiva in campionato, il ritorno al gol di Nainggolan , che in A non segnava dallo scorso 3 novembre, dal match con il Genoa, e una risposta decisa al Milan, che nel frattempo ...

L'Inter vince contro la Sampdoria per 2-1 - SpAlletti : mi sarebbe piaciuto avere Icardi nello spogliatoio : L'Inter vince contro la Sampdoria per 2-1 e resta salda al terzo posto. In gol D'Ambrosio per il momentaneo vantaggio interista al 28' della ripresa, due minuti dopo arriva il pari di Gabbiadini, i ...

Icardi - la curva non ci sta : «Via i mercenari dAll'Inter» : MILANO - Tra Icardi e l'Inter, i tifosi scelgono la maglia. La curva Nord lo fa sapere chiaramente in un duro volantino distribuito prima della sfida contro la Sampdoria. " Via i mercenari dall'Inter "...

Inter-Sampdoria sui social : Icardi e il cappello sospetto - SpAlletti che corsa : MILANO - social scatenati per Inter-Sampdoria e non solo per quanto accaduto in campo con il 2-1 sancito in cinque minuti, nella ripresa, dai gol di D'Ambrosio, Gabbiadini e Nainggolan. Non sono ...

Inter - SpAlletti : 'Avrei gradito di più se Icardi fosse venuto nello spogliatoio a festeggiare con i compagni' : Lo dice il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti, a Sky Sport, al termine della partita contro la Sampdoria vinta 2-1. 'Ci sono da fare ulteriori passaggi, bisogna che venga dentro lo spogliatoio - ...

Inter-Sampdoria - Giampaolo infuriato : “il gol di Nainggolan? C’era un fAllo clamoroso su Ekdal” : L’allenatore doriano ha parlato dopo il ko subito contro l’Inter a San Siro, esprimendo la propria rabbia per un episodio dubbio Schiuma rabbia Marco Giampaolo dopo la sconfitta subita dalla Sampdoria a San Siro, il gol di Nainggolan valso il 2-1 per l’Inter non va giù all’allenatore doriano, apparso alquanto nervoso nel post gara. Spada/LaPresse Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’attenzione del manager ...

Inter - SpAlletti 'Prova di serietà - avrei voluto Icardi negli spogliatoi' : Lo ha detto, ai microfoni di Sky Sport, Radja Nainggolan, autore della decisiva rete del 2-1. 'Speriamo che le cose fuori si risolvano presto; per il resto siamo una squadra compatta e vogliamo ...

Inter - SpAlletti punge Icardi dopo la vittoria sulla Sampdoria : “mi sarebbe piaciuto se…” : L’allenatore dell’Inter ha analizzato il successo sulla Samp, soffermandosi anche su Mauro Icardi e lanciandogli una piccola frecciatina L’acuto di Radja Nainggolan permette all’Inter di stendere la Sampdoria a San Siro, ricacciando a meno quattro il Milan, avvicinatosi ieri dopo la vittoria sull’Atalanta. Tre punti fondamentali per i nerazzurri, costretti a fare i conti negli ultimi giorni con il caso ...

Inter-Sampdoria - SpAlletti : “Meglio se Icardi fosse venuto nello spogliatoio” : Inter-Sampdoria 2-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato della vittoria contro la Sampdoria: “Si va a tentare a scalare questa montagna di cose che si dicono sull’Inter, si batte ancora più forte come oggi. Icardi allo stadio? Su Mauro ha risposto il numero uno […] L'articolo Inter-Sampdoria, Spalletti: “Meglio se Icardi fosse venuto ...

Inter - SpAlletti : “perchè Icardi non è sceso nello spogliatoio?” : Successo importante per l’Inter nel match di campionato contro la Sampdoria, al termine della partita ecco le dichiarazioni di Spalletti: “Ho gradito molto che Icardi sia venuto allo stadio”, ha detto a caldo l’allenatore nerazzurro Luciano Spalletti, “ma avrei gradito ancor di più se fosse venuto in spogliatoio a festeggiare con i compagni. Per tornare alle normalità ci sono da fare ulteriori passaggi, ...

Inter - SpAlletti : 'Vittoria segnale di serietà. Icardi? Lo aspettavo nello spogliatoio' : Dopo una settimana difficile, caratterizzata dal caso che ha coinvolto Mauro Icardi, l'Inter riesce a rispondere sul campo. 2-1 a San Siro contro la Sampdoria e nuovo +4 sul Milan quarto. Vittoria di ...

Inter - SpAlletti : 'Felice per la presenza di Icardi - lo sarei stato di più se fosse venuto in spogliatoio a festeggiare con noi' : La prova della sua Inter e non solo. Così Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport dopo il 2-1 contro la Sampdoria: 'Vittorie, quella di oggi e quella sul Rapid, che sono un segnale di serietà, per perforare questa montagna di cose che si dicono sempre sull'Inter. Il lavoro ...

Inter-Samp sui social : SpAlletti che scatto - Icardi osserva - Nainggolan segna : MILANO - Emozioni in campo e social in fermento per Inter-Sampdoria . Utenti scatenati già prima del calcio d'inizio con la corsetta di Spalletti verso la panchina. Mauro Icardi e Wanda Nara in ...

Inter - SpAlletti : "Bravo Icardi a venire Allo stadio - meglio se fosse venuto nello spogliatoio a fine partita" : La vittoria per 2-1 contro la Sampdoria ha dato un po' di respiro all'Inter, ma tra i nerazzurri tiene ancora banco il caso-Icardi: "Sono contento che fosse allo stadio - ha commentato Spalletti -. ...