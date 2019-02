Albero della cannella | proprietà e tipologie

Luiss e Peter Pan - nasce l'Albero della vita contro il cancro infantile : È stato l'Orto dell'Ateneo in viale Romania, primo community garden universitario italiano, ieri, il teatro dell'evento con cui la Luiss Guido Carli ha aderito alla campagna 'Diamo radici alla ...

'Haiku sull'Albero del Prugno' - viaggio nella memoria della famiglia Maraini - il 12 febbraio al cinema Farnese di Roma : Il documentario ' Haiku sull'Albero del Prugno ' di Mujah Maraini-Melehi sarà proiettato al cinema Farnese di Roma il 12 febbraio alle 20: a presentare il film in sala la regista con il grande artista ...

Maltempo Calabria : Albero cade sotto il peso della neve nel centro storico di Cosenza : Cosenza è stata bersagliata nelle scorse ore da intense nevicate: un albero è caduto nel centro storico proprio per il peso della neve, senza causare danni a cose o persone. L’area è stata transennata in via precauzionale e la viabilità è interdetta. Sul posto Carabinieri e Polizia municipale. Le previsioni meteo che indicavano la neve a bassa quota sono state confermate da un risveglio con paesaggi completamente imbiancati, così questa ...

Alto Adige - con lo slittino contro un Albero : ancora una piccola vittima della neve : Un'altra tragedia sulla neve a poche ore di distanza da quella della piccola Camilla Compagnucci, morta a nove anni sulla pista 'Imbuto' di Sauze d'Oulx, dopo aver perso il controllo degli sci ed essere finita contro barriere frangivento. La vittima di questa nuova disgrazia è una bambina di otto anni, Emily Formisano. A differenza di Camilla, Emily non sciava, ma era con sua mamma Renata Dyakowska, 38 anni, origine polacca, su uno slittino, ...

Albero sui cavi della seggiovia passeggero si lancia da seggiolino : È durata circa un'ora l'emergenza in località Spiazzi di Gromo, dove una pianta è caduta sui cavi della seggiovia. L'impianto è stato riaperto. Una persona che si è lanciata dal seggiolino ha ...

Albero sui cavi della seggiovia - passeggero si lancia come nel film horror Frozen : È durata circa un'ora l'emergenza in località Spiazzi di Gromo, dove una pianta è caduta sui cavi della seggiovia. L'impianto è stato riaperto. Una persona che si è lanciata dal seggiolino ha ...

Bergamo - riattivata seggiovia bloccata a seguito della caduta di un Albero sui cavi : E' durata circa un'ora l'emergenza a Spiazzi di Gromo , in provincia di Bergamo, dove un albero è caduto sui cavi della seggiovia. L'impianto è stato riaperto. Non ci sono feriti gravi: soltanto una ...

Albero cade sui cavi della seggiovia : sciatori bloccati e sospesi nel vuoto per un’ora - un ferito : In Val Seriana, in provincia di Bergamo, un Albero è caduto appoggiandosi sui cavi della seggiovia agli Spiazzi di Gromo, e numerosi sciatori sono rimasti bloccati sui seggiolini, sospesi nel vuoto: si registra un ferito, una persona che ha riportato la frattura di un femore, ed è stata portata in ospedale in codice verde. La seggiovia, dopo circa un’ora, ha ripreso a girare. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso di Bergamo, il ...

Paura nel Bergamasco : Albero cade sui cavi della seggiovia - sciatori bloccati [LIVE] : Paura in alta Val Seriana, nel Bergamasco, per alcuni sciatori che hanno preso posto sui seggiolini di un impianto in località Spiazzi di Gromo: un albero è caduto appoggiandosi sui cavi della seggiovia. Al momento non si segnalano emergenze, ma gli sciatori sono bloccati sui seggiolini sospesi nel vuoto. Sul posto, informa l’Areu, l’agenzia regionale emergenza urgenza, è intervenuto anche il 118, per verificare le conseguenze del ...

Milano. Il Municipio 4 accende l’Albero della legalità 2018 : “Anche quest’anno abbiamo realizzato l’albero della legalità. Un piccolo ma significativo gesto per ricordare gli agenti, i carabinieri, i magistrati

RLab - il nuovo Albero della vita : Ecco le 'sorprese' che la scienza e la ricerca ci hanno riservato nell'anno che si sta per chiudere. Infine, la natura che dà spettacolo: la celebriamo con le più belle immagini dell'anno selezionate ...

Un nuovo regno per l'Albero della vita : ... la metagenomica è stata alla base di recenti scoperte enormi, come quella degli Asgard archaea, un vastissimo phylum di archea sconosciuto alla scienza fino a circa tre anni fa. Ma per gli eucarioti,...

8 cose interessanti sull’Albero di Natale : le origini - la storia e molto altro sul simbolo della festività più attesa dell’anno : Considerato un must dalla stragrande maggioranza delle persone che festeggiano il Natale e che ogni anno scartano i regali insieme alle persone care, la storia dell’albero di Natale risale molto probabilmente ad almeno due millenni fa. “I cristiani non sono stati i primi ad adorare e decorare gli alberi di Natale. La tradizione è iniziata oltre 2.000 anni fa quando i pagani adoravano gli alberi sempreverdi come simbolo di fertilità”, ha spiegato ...