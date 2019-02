Smog | lunedì il picco | corso Francia e Tiburtina le più inquinate nel 2018

Smog Modena : stop ai diesel Euro 4 fino a lunedì 14 gennaio : Il Bollettino emesso giovedì 10 gennaio 2019 da Arpae conferma il perdurare delle misure emergenziali nella Provincia di Modena a causa del superamento del valore limite giornaliero delle polveri sottili PM10. Nella Provincia di Modena si sono registrati superamenti continuativi del valore limite giornaliero delle polveri sottili PM10 (50 microgrammi per metrocubo) dal 4 gennaio , ad eccezione della giornata di ieri, 9 gennaio , con ...

Smog Roma : oggi - domani e lunedì stop ai veicoli più inquinanti : Il monitoraggio della qualità dell’aria a Roma ha evidenziato una situazione di criticità e il rischio di superamento dei valori limite per le concentrazioni di inquinanti. E’ stata adottata l’Ordinanza della Sindaca n. 217/2018, sulla limitazione della circolazione ai veicoli più inquinanti, per le giornate del 22, 23 e 24 dicembre 2018. Per le giornate del 22 e 23 DICEMBRE 2018 previsto il DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE ...