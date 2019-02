Provaci ancora Silvio Barbara D' Urso concede una seconda passerella in pochi giorni al

huffingtonpost

: RT @elleri_: PROVACI ANCORA SAM -di Samantha Rossignoli Ieri è scomparso a 77 anni Bruno Ganz, grande attore dalla sensibilità poetica, Ag… - claudosky : RT @elleri_: PROVACI ANCORA SAM -di Samantha Rossignoli Ieri è scomparso a 77 anni Bruno Ganz, grande attore dalla sensibilità poetica, Ag… - 999nuvola : RT @elleri_: PROVACI ANCORA SAM -di Samantha Rossignoli Ieri è scomparso a 77 anni Bruno Ganz, grande attore dalla sensibilità poetica, Ag… - tsaraferraioli : RT @maestridistrada: Valutazione ed inclusione sociale. Intervento di Cesare Moreno al Workshop di Provaci ancora Sam. -

(Di domenica 17 febbraio 2019) Prosegue l'offensiva mediatica diBerlusconi in vista delle elezioni europee. Offensiva che, a quanto pare, passa soprattutto dal salotto diD'. Adall'ospitata a Pomeriggio 5 infatti, il cavaliere è tornato in scena, stavolta a Domenica Live.Al centro del colloquio con la conduttrice Mediaset, prima di tutto, il tema dell'autorizzazione a procedere sul processo a Salvini, affidata dal M5s alla piattaforma Rousseau. Una decisione che, secondo l'ex premier, "è veramente una presa in giro, che conferma che i pentastellati sono assolutamente inadeguati e non all'altezza del governo del paese". Per questo, ha continuato Berlusconi, "dico alla Lega: complimenti! belli alleati che vi siete trovati. Cominciate a riflettere sulla possibilità di tornare nella vostra casa del centrodestra". Berlusconi ha poi ribadito che Forza Italia ...