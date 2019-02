Sparatoria vicino Chicago | 5 morti Ucciso assassino

ilfogliettone

(Di sabato 16 febbraio 2019) Cinque persone sono morte e cinque poliziotti sono rimasti feriti nel tragico attacco di un dipendente nell'azienda manifatturiera 'Henry Pratt' in cui lavorava ad Aurora,. L'uomo, il 45enne Gary Martin, ha aperto il fuoco con un'arma sui presenti prima di esseredai poliziotti accorsi sul posto. Teatro del folle attacco e' stata un'area industriale a meno di 65 chilometri a ovest di, in Illinois. La zona e' stata isolata e le scuole sono state chiuse fino a quando l'arrivo della polizia non ha messo fine alla minaccia. L'e' stato riconosciuto dai colleghi con cui lavorava nello stabilimento della citta' di 200mila abitanti. Al momento le ragioni che l'hanno spinto a sparare contro i suoi colleghi non sono noti.