Reggio Emilia | ragazza scivola per 50 metri e finisce contro un albero

Reggio Emilia. Mario Tozzi alla Galleria de’ Bonis : Dopo il successo riscosso ad Arte Fiera Bologna con lo stand dedicato a Renato Guttuso e Mario Tozzi, la Galleria

Reggio Emilia - malore mentre si allena in palestra : Roberta muore a 55 anni : Roberta Terzi, 55enne di Brescello, ha perso i sensi durante una seduta d’allenamento in palestra. Impiegata, era una donna piena di vita ed era appassionata di sport. "Ci teneva a tenersi in forma, in salute" dicono i parenti.Continua a leggere

Reggio Emilia - nasconde il corpo della madre per prendere la pensione : si suicida all'arrivo dei carabinieri : Una storia all'insegna della disperazione, quella che arriva dalla provincia di Reggio Emilia , a Cadelbosco, dove un uomo di 53 anni ha nascosto per mesi il corpo privo di vita della madre , per non ...

Reggio Emilia - nasconde la madre morta per avere la pensione e poi si spara : Ha nascosto per mesi il corpo della madre 81enne morta in casa e continuato a percepire la sua pensione . E' la scoperta fatta dai carabinieri di Cadelbosco Sopra , Reggio Emilia , che, entrati nell'...

Reggio Emilia : nasconde a casa la madre morta - dopo mesi si spara : La scoperta fatta dai carabinieri di Cadelbosco Sopra, nella provincia di Reggio Emilia. I militari sono entrati nella casa di un uomo di cinquantanove anni e lo hanno trovato morto: si sarebbe ucciso qualche giorno fa. La madre dell’uomo, invece, si trovava nel suo letto in stato di mummificazione.Continua a leggere

Arriva il concerto speciale di Ligabue a Reggio Emilia - annunciate nuove iniziative per i fan : È annunciato il concerto speciale di Ligabue a Reggio Emilia per la presentazione del nuovo album, Start, che rilascerà a partire dall'8 marzo e dal quale ha già estratto il singolo Luci D'America. Lo spettacolo speciale si terrà prossimamente all'Italghisa e sarà riservato ai pochi fan che ne faranno richiesta tramite il Bar Mario, storico fan club dedicato all'artista e dal quale saranno attinte anche le comparse per il prossimo videoclip ...

Reggio Emilia - le minacce alle pizzerie : “Dacci mille euro al mese”. Il pm : “Qui il pizzo non si può ancora chiedere” : Per chiedere il pizzo a quattro pizzerie di Reggio Emilia avevano usato alcuni bigliettini: messaggi minacciosi e sgrammaticati scritti con una vecchia macchina da scrivere. Sono delle vere e proprie lettere minatorie quelle che hanno inguaiato i tre giovani fratelli Amato, figli di uno degli imputati più in vista del processo AEmilia, protagonista del sequestro a novembre di cinque funzionari in un ufficio postale della città. Per la ...

Reggio Emilia : giovane ucciso con un pugno durante una lite. Sospetti su padre e fratello : Un ragazzo di Reggio Emilia di 24 anni è morto giovedì: poco prima aveva avuto una violenta discussione con il padre e il fratello.Continua a leggere

Giovane muore dopo lite con il padre : è giallo/ Reggio Emilia - 24enne giunto in ospedale con trauma cranico : 24enne muore dopo lite con il padre avvenuta in casa, a Reggio Emilia: è giallo sui motivi della discussione, cause del decesso e presunte responsabilità.

GdC Cronaca/ Minacce e spari a pizzerie di Reggio Emilia - fermati 3 uomini : Tre uomini sono finiti in carcere dopo gli inquietanti episodi di minaccia e gli spari rivolti contro le vetrate di alcune pizzerie di Reggio Emilia. Il fermo, richiesto dal Pm reggiano, Isabella ...

Reggio Emilia - spari e richieste di pizzo alle pizzerie : fermati i figli di Francesco Amato - condannato nel processo Aemilia : Tre uomini sono finiti in carcere dopo gli episodi di minaccia e gli spari rivolti contro le vetrate di alcune pizzerie di Reggio Emilia. Il fermo, richiesto dal pm reggiano, Isabella Chiesi, riguarda i tre figli di Francesco Amato, sequestratore delle Poste di Pieve Modolena a novembre e condannato nel maxi-processo AEmilia con l’accusa di essere uno degli organizzatori della cellula ‘ndranghetista Emiliana. Ora i tre giovani ...

Reggio Emilia - spari contro le pizzerie. Fermati i figli di Francesco Amato : Reggio Emilia, 10 febbraio 2019 - La svolta , clamorosa, nell'indagine-lampo sugli spari e le minacce contro le pizzerie della provincia è arrivata ieri mattina. I tre figli di Francesco Amato " ...

Reggio Emilia - auto incendiate e spari contro le pizzerie : escalation di violenza nella città del processo alla ‘ndrangheta : Due pizzerie colpite nella notte con proiettili sparati contro ingressi e vetrate. Bigliettini con minacce ai gestori ritrovati dalle forze di polizia, un altro locale dove i Vigili del Fuoco sventano un incendio dalle cause oscure. E poi tre auto e un furgone bruciati con la benzina versata sui seggiolini dai finestrini spaccati nel parcheggio di un quartiere. Il tutto nell’arco di due settimane. Reggio Emilia è preoccupata di questa nuova ...

Basket Serie A - gli anticipi della 19ª giornata : Cantù vince a Reggio Emilia - Cremona batte Bologna : ROMA - La 19.a giornata della Serie A di Basket inizia con due anticipi: Reggiana - Cantù e Cremona - Bologna . REGGIANA-CANT Ù - Dopo quattro sconfitte consecutive la Grissin Bon ha cambiato cambia ...