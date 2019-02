Lega alla guerra sul Reddito | ' Rinnovabile una sola volta'

Nuovi gasdotti in Puglia - 'solo opere inutili e dannose' dato anche il calo dei consumi Legamjonici Taranto aderisce alla campagna "Per il ... : ...per lo sciopero internazionale per il clima del 15 marzo e in piazza a Roma il 23 marzo per dire no alle grandi opere inutili e dannose e sì ad un grande piano di conversione ecologica dell'economia. ...

Elezioni e problemi Legati alla professione - gli avvocati di Lecce si confrontano : L'incontro durato poco meno di 3 ore ha toccato i punti salienti dei problemi dell'avvocatura, anche in vista delle Elezioni del Consiglio dell'Ordine.

Il responsabile economico della Lega Claudio Borghi : "Uscire dalla Ue se dopo il voto resta tossica" : ... per questa ragione sarebbe meglio evitare dichiarazioni che possano mettere a rischio la fiducia degli investitori e di conseguenza la nostra economia". E' secca la replica all'uscita del leghista ...

Pallavolo – Revivre Axopower Milano ospita Siena e punta all’ottavo sigillo in SuperLega : Anticipo al PalaYamamay per la Revivre Axopower che ospita Siena: prima del match Clevenot premiato MVP del mese di gennaio Vigilia dell’ottava giornata del girone di ritorno del campionato per la Revivre Axopower Milano che domani sera alle ore 20.30 ospiterà in anticipo l’Emma Villas Siena. Dopo 13 giorni dall’ultimo impegno ufficiale, sarà di nuovo tempo di Superlega per la formazione di coach Giani che cerca l’ottavo sigillo ...

Reggio Calabria - ucciso commerciante di 50 anni Legato alla cosca dei Condello : Agguato nel quartiere Arghillà. Dalle prime indagini l'omicidio sarebbe collegato alla faida interna alla cosca di 'ndrangheta

Bari - prof alLega alla pagella scolastica la storia del migrante di 15 anni coi voti cuciti addosso : La professoressa d'italiano Cristina Paola Dinoi ha consegnato ai suoi studenti non solo la pagella scolastica, ma anche la vignetta di Makkox che ricorda la storia del giovane migrante maliano annegato con la pagella cucita in tasca.Continua a leggere

L'autonomia allargata oggi al Cdm. La Lega spinge - regioni del sud in allarme : A Palazzo Chigi il dossier per ampliare i poteri in materia economica di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Il governatore campano De Luca e quello della Puglia Emiliano annunciano battaglia

Coldiretti : dalla mozzarella sbiancata all'olio colorato - la lista del cibo ilLegale. FOTO : Coldiretti: dalla mozzarella sbiancata all'olio colorato, la lista del cibo illegale. FOTO La blacklist è stata presentata dall'associazione in occasione della pubblicazione del sesto Rapporto sulle Agromafie e ha permesso di comporre un vero e proprio "menù" della criminalità a tavola. Nel 2018 frodi e reati nel piatto ...

Dalla secessione di Bossi all'autonomia della Lega sovranista - la lunga storia del federalismo : Il termine Padania entrò ufficialmente nel vocabolario della allora Lega Nord Italia Federale nel 1995 a seguito della crisi del governo Berlusconi I e del passaggio del movimento ad una politica ...

M5S - Gallo : Trasferita alla Lega credibilità acquisita il 4 marzo : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Il Web russo sarà scolLegato dalla Rete : La Duma ha detto il primo Sì a una nuova stretta sul web in Russia. Mosca vuole un proprio web autonomo, in grado di funzionare anche se tagliato fuori dalla rete internet mondiale per una cyberguerra. Un web “indipendente” e a prova di attacco informatico, spiegano le autorità. Ma secondo molti osservatori la nuova riforma per la cybersicurezza in...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Febbraio : La Lega contesta la rilevanza del rapporto prodotto dalla commissione Ponti : Costi-benefici Arrivano i numeri e sparisce il governo: sul Tav tutti muti Stranezze – L’opposizione si scatena contro l’analisi; Salvini svicola, Di Maio sparisce, Toninelli scrive di Marco Palombi I vedovi di Marco Travaglio La vedovanza è sempre una condizione penosa, dunque i vedovi del Tav meritano grande rispetto, oltre alle condoglianze di rito. Dev’essere terribile perdere all’improvviso la compagna di una vita (la chiamano ...

Sondaggi Bidimedia : M5S in svantaggio dell’8 - 5% dalla Lega - in lieve rialzo FI e PD : Analizzando i dati elettorali dell’ultimo Sondaggio effettuato dall’istituto di ricerca Bidimedia, datato 12 febbraio 2019, emergerebbero i seguenti aggiornamenti statistici che prenderemo in esame. Precisiamo che la seguente rilevazione statistica è stata messa a punto ricorrendo al metodo del Sondaggio online Cawi su un campione rappresentativo e probabilistico di 1.113 soggetti maggiorenni distribuiti su tutto il territorio italiano, con un ...

Tav - bocciata anche versione “mini” che piace alla Lega. L’esperto Ramella : “Risparmi 1 - 7 miliardi - ma vai sotto di 6” : Almeno facciamo la “mini”, sarà il refrain dei prossimi giorni. Appena calato il polverone attorno all’analisi costi-benedici anticipata dal Fatto la Lega riprenderà a marciare verso una soluzione salva-Tav. Il Carroccio è fermo all’idea di rivedere il progetto per ridurne costi senza però archiviarlo del tutto, come vorrebbero i Cinque Stelle. In sostanza si tratterebbe di realizzare solo il tunnel di base al confine tra Italia e Francia, ...