Coppa del Mondo Sci di Fondo – Federico Pellegrino euforico | “ho sentito la pressione | ma

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019. Francesco De Fabiani : “Il podio è merito del pubblico - sembrava di essere alla 50 km di Oslo” : Francesco De Fabiani ha conquistato un eccezionale secondo posto sprint a tecnica libera di Cogne, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci di fondo. L’azzurrano è stato fantastico di fronte al proprio pubblico, il valdostano teneva tantissimo alla gara di casa ed è stato capace di salire sul podio per la prima volta in carriera in questa specialità. Il 25enne ha addirittura attaccato nell’atto conclusivo e poi in volata è ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019. Federico Pellegrino : “Un’emozione incredibile vincere davanti al mio pubblico” : Federico Pellegrino ha vinto la sprint a tecnica libera di Cogne, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci di fondo. Il Campione del Mondo è semplicemente stato stellare di fronte al proprio pubblico, il valdostano teneva tantissimo alla gara di casa e non ha deluso le aspettative della vigilia imponendosi con grande autorevolezza di fronte al proprio pubblico. Il 28enne è stato praticamente perfetto dall’inizio alla fine, ...

LIVE Cremona-Bologna basket - Semifinale Coppa Italia 2019 in DIRETTA : Vanoli in cerca della prima finale - la Virtus vuole tornarci dopo 11 anni : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima Semifinale della Final Eight di Coppa Italia 2019. Al Mandela Forum di Firenze si ritrovano di fronte Vanoli Cremona e Segafredo Virtus Bologna. Si tratta di una Semifinale del tutto a sorpresa, perché il pronostico, l’andamento della stagione e i precedenti avrebbero fatto pensare a un derby Milano-Varese. Invece, giovedì, la Vanoli ha giocato una partita di estrema sostanza ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Oberstdorf 2019 : Maren Lundby la spunta su Althaus per 4 decimi. Malsiner 14^ - Runggaldier 26^ : Maren Lundby vince la prima gara del weekend di Coppa del Mondo ad Oberstdorf (Germania) regolando la padrona di casa Katharina Althaus per un’incollatura dopo un testa a testa spettacolare e tiratissimo deciso per appena 0.4 punti in favore della norvegese. La 24enne di Lillehammer ha così conquistato la settima vittoria nelle ultime otto gare disputate, portandosi a quota 8 successi stagionali e 20 in carriera in Coppa del Mondo, ...

Sci alpino - Coppa del Mondo : doppietta Italia dopo 9 anni! Federico Pellegrino firma la 13^ vittoria : Federico Pellegrino ha conquistato la tredicesima vittoria individuale in Coppa del Mondo, il valdostano ha trionfato nella sprint a tecnica libera in quel di Cogne: apoteosi assoluta per Chicco di fronte al proprio pubblico, il Campione del Mondo teneva tantissimo a questo appuntamento in casa e non ha deluso le aspettative dominando la giornata dal primo all’ultimo istante. Il 28enne ha compiuto una fantastica rimonta in finale a causa ...

Sci di Fondo - Coppa del Mondo – Lucia Scardoni fuori in semifinale a Cogne : Lucia Scardoni si ferma in semifinale a Cogne: chiude ottava, è il miglior risultato in carriera in una sprint in tecnica libera Lucia Scardoni ottiene il suo miglior risultato in carriera in una sprint in tecnica libera. L’azzurra centra le semifinali a Cogne e sfiora anche l’accesso alla finale chiudendo quarta la propria batteria in 3’32″31 a 17 centesimi dalla statunitense Jessica Diggins: la svedese Johanna ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Cogne 2019 : rimonta vincente di Jessica Diggins nella sprint! Ottava Lucia Scardoni : nella sprint femminile in tecnica libera disputata a Cogne e valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo si impone la statunitense Jessica Diggins, che supera la tedesca Sandra Ringwald e la svedese Johanna Hagstroem. Quattro italiane tra le migliori trenta: Ottava Lucia Scardoni (out in semifinale), 19ma Ilaria Debertolis, 21ma Greta Laurent e 23ma Elisa Brocard (fuori ai quarti). nella finale va a vincere al culmine di una gran rimonta la ...

Sci di Fondo - Coppa del Mondo – Pellegrino e De Fabiani danno spettacolo a Cogne : gli azzurri in finale nella sprint di tecnica libera : Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani fanno sognare Cogne: i due italiani raggiungono la finale nella sprint di tecnica libera Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani fanno sognare Cogne. I due valdostani, trascinati dai propri tifosi, sono in finale nella sprint in tecnica libera. Pellegrino ha continuato alla grande la sua giornata vincendo anche la semifinale, dopo aver fatto altrettanto ai quarti, dove ha approfittato anche ...