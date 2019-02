Calabria | rogo nella baraccopoli di San Ferdinando | muore un migrante

Blastingnews

(Di sabato 16 febbraio 2019) Probabilmente è morto nel sonno dentro la sua roulotte, sorpreso da unche si è sviluppato all'improvviso la scorsa notte,di San, in provincia di Reggio, dove aveva trovato rifugio. Si chiamava Moussa Ba aveva 29 anni era originario del Senegal e si trovava in Italia dal 2015.Aveva ottenuto dalla commissione territoriale di Trapani la concessione della protezione umanitaria e successivamente gli era stato concesso il permesso di soggiorno fino al marzo del 2018. Non gli fu rinnovato a causa della sua mancata presentazione della documentazione idonea per il rinnovo....