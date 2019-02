Valentino Rossi | fidanzata ‘giusta’ e scelta sui figli | “Cambiato idea”

Valentino Rossi - l'intervista esclusiva di Guido Meda nel giorno del suo compleanno : "Sì è vero, ma era diverso il tempo, l'epoca, il mondo. Si poteva anche avere una rivalità vera con tutto quello che comportava. Adesso la furbizia la fa da padrona , è una cosa di comodo. Adesso far ...

Dal dolore per la morte di Simoncelli alla rivalità con Biaggi - Valentino Rossi svela : “quando Marco se ne è andato…” : Il pilota pesarese è stato intervistato in occasione dei suoi 40 anni, una lunga chiacchierata nel corso della quale ha svelato aneddoti e retroscena I 40 anni di Valentino Rossi sono arrivati, domani il Dottore taglierà questo importante traguardo lanciando un’occhiata alla nuova stagione che sta per cominciare. LaPresse/Simone Rosa Per l’occasione, Sky Sport ha voluto omaggiare il pilota della Yamaha con una speciale ...

Valentino Rossi fa 40 : tra Francesca Sofia Novello con cui sta «molto bene» e il desiderio di un figlio : Valentino Rossi e Francesca Sofia NovelloValentino Rossi e Francesca Sofia NovelloValentino Rossi e Francesca Sofia NovelloValentino Rossi e Francesca Sofia NovelloValentino Rossi e Francesca Sofia NovelloDivertirsi, alzare l’asticella, non mollare mai. Quarant’anni per Valentino Rossi non possono essere il giro di boa. Il campione di Tavullia, che spegne le candeline il 16 febbraio, aspetta la pRossima stagione per tornare di nuovo ...

Sabato dedicato ai 40 anni di Valentino Rossi su Sky : Sabato 16 febbraio, giornata dedicata a Valentino Rossi su Sky Sport MotoGP: per il 40° compleanno del 9 volte campione del mondo, il canale 208 ripercorre i momenti più emozionanti della sua carriera, con le gare, le immagini, i gesti e le parole che hanno segnato la storia del motociclismo. #SkyVale40, the Movie” – Al […] L'articolo Sabato dedicato ai 40 anni di Valentino Rossi su Sky sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

MotoGp - Valentino Rossi pronto a festeggiare i suoi 40 anni : ecco come Tavullia celebra il suo Dottore [GALLERY] : Nella giornata di domani il pesarese taglierà il traguardo dei 40 anni, Tavullia celebra con cartelloni e bandiere il proprio idolo Valentino Rossi si prepara a festeggiare 40 anni, domani 16 febbraio sarà il grande giorno per il Dottore e per l’intera Tavullia. La cittadina pesarese infatti attende con ansia questo avvenimento, lo confermano i cartelloni e gli striscioni comparsi per le vie del centro storico. Un modo per omaggiare ...

Valentino Rossi - 40 anni e tanta voglia di vincere : Il 16 febbraio compie gli anni una delle leggende (per tanti è «La» leggenda) dello sport e del motociclismo. Valentino Rossi entra ufficialmente negli «anta». Un traguardo, quello dei 40 anni, che per molti segna il passaggio tra un «prima» e un «dopo». Per Valentino, invece, ancora totalmente concentrato sul presente e su un futuro ancora tutto da scrivere, è solo un anno in più sulla ...

Valentino Rossi - 40 anni e un figlio? "Mi piacerebbe - è quasi ora" : Il campione di MotoGp entra negli anta e pensa a metter su famiglia con la compagna Francesca Sofia Novello

MotoGP - Valentino Rossi e i suoi 40 anni : “Il 10° titolo è un sogno in cui credo. Smettere nel 2020? Non ho deciso” : Anno di nuove sfide e anno di nuovi record da realizzare. Valentino Rossi, pRossimo alle quaranta candeline (il 16 febbraio), si prepara per un’altra stagione in MotoGP dove le motivazioni e la determinazione non mancheranno. Non è stato un 2018 facile per il “Dottore”, a secco di vittorie nella classe regina e mai davvero in lizza per il titolo. Il terzo posto finale è un brodino che non può soddisfare chi come lui aspira ...

Valentino Rossi : imprese e futuro di un campione senza tempo : Valentino Rossi è, per tutti, un campione senza tempo. Il fenomeno di Tavullia è senza alcun dubbio uno dei centauri più forti di sempre ed alla soglia dei 40 anni, si appresta a prendere parte al motomondiale che sta per iniziare come uno dei piloti favoriti per la vittoria finale. Nato il 16 febbraio 1979 ad Urbino il piccolo Valentino, seguendo le orme del papà, si fa notare già all’età di 11 anni quando debutta nel campionato italiano ...

Valentino Rossi compie 40 anni - ma il Dottore non molla : Hanno calcolato che in questo tempo abbia corso a tutta velocità quasi un milione di chilometri, più di 20 volte il giro del mondo. E non è finita. Non ancora. 'Devo alzare l'asticella, perché il ...

Difficile da credere - ma Valentino Rossi compie 40 anni : Solo pochi campioni sanno andare oltre i record, che pure nel suo caso sono tanti, da unico nella storia del Motomondiale ad aggiudicarsi il titolo iridato in quattro classi differenti, 125, 250, 500 e MotoGP. Ancor meno sono quelli che vincono, anche se non vincono più tanto, concretamente, come prima, perché sono ormai intimamente radicati nel loro sport e nell'immaginario popolare da marchiare qualsiasi gara con un semplice gesto, una parola, ...

Valentino Rossi compie 40 anni e festeggia 30 milioni di fatturato : A 20 anni, compiuti nel 1999, si è laureato campione del mondo della 250 con Aprilia ; a 30 anni, nel 2009, è diventato campione del mondo della MotoGP con Yamaha. Quello dei 30 anni è stato il suo ...

Valentino Rossi - parla Agostini : "Corre ancora? Ha due volte 20 anni" : Oggi il mondo è diverso ed è diverso anche il moto mondiale. Per fortuna, aggiungo io". Che rapporto c'è tra voi, tra l'Eroe di ieri è quello del presente? "Un assoluto rispetto reciproco. Non ...