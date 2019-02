Milan | Piatek si allena sui colpi di testa | Galliani lo elogia | ' Mi ricorda Shevchenko'

Atalanta-Milan sarà Zapata contro Piatek : il diesel sfida il cannibale : I gol in comune, diverso è il modo di esultare: da una parte si spara, dall'altra si indica il cielo. Tanta roba questo Zapata, uno che ricorda sempre mamma Elfa, scomparsa nel 2010, guardando lassù e ...

Galliani cuore rossonero : "Milan tornato in mano ai Milanisti - Piatek e Paquetà super" : Adriano Galliani è concentrato sul Monza, ma ha sempre il Milan nel cuore. " Il Milan è tornato in mano ai milanisti - ha spiegato a RMC Sport -. E' la squadra che si è rinforzata di più a gennaio in tutta Europa , ora ha tutto per competere in Champions". " Gattuso sta andando oltre ogni più rosea aspettativa e Donnarumma è pazzesco ",...

Serie A - Atalanta-Milan : Piatek sfida Zapata per il quarto posto : Dopo la convincente vittoria nel posticipo di domenica scorsa contro il Cagliari per 3-0 grazie all'autogol di Ceppitelli provocato da Suso, al primo gol in Serie A di Paquetà e al solito Piatek, la squadra di Gattuso si prepara per una delle gare più decisive di questa stagione. Sabato alle ore 20.30 il Milan è atteso allo stadio Atleti Azzurri d'Italia per affrontare l'Atalanta. La squadra di Gasperini è reduce dalla vittoria in rimonta contro ...

Milan - i dettagli del contratto di Piatek : Stipendio Piatek Milan – Krzysztof Piatek è riuscito a conquistare il Milan in appena quattro partite. L’attaccante polacco ha messo a segno altrettante reti negli incontri fino a qui disputati – tra campionato e Coppa Italia – dimostrando di non aver lasciato a Genova il suo fiuto del gol. Scaroni: «Milan club italiano con più […] L'articolo Milan, i dettagli del contratto di Piatek è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

Milan - Piatek e la scaletta : bonus al prossimo gol. Premi tappa per tappa : I VIDEO DI GAZZETTA TV LEGGI L'ARTICOLO INTEGRALE DI ALESSANDRA GOZZINI SULLA GAZZETTA DELLO SPORT IN EDICOLA Gasport

Milan - al prossimo gol scatta il bonus per Piatek : i dettagli : Impatto devastante. Piatek ha convinto tutti in queste prime 4 uscite da giocatore del Milan. E a Bergamo potrebbe intascare il suo primo premio. Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello sport, se a Bergamo segnerà il quinto gol con la nuova maglia, scatterà il primo bonus previsto dal contratto 'a scaletta' del nazionale polacco. Superati i cinque gol, Piatek beneficerà di una serie ...

Krzysztof Piatek : età - fidanzata ed esultanza - chi è il giocatore del Milan : Krzysztof Piatek: età, fidanzata ed esultanza, chi è il giocatore del Milan Chi è Piatek del Milan Mezza stagione al Genoa, mezza stagione al Milan, ma un unico segno distintivo: il gol. Krzysztof Piatek sta continuando a far parlare di sé e a stupire gli appassionati di calcio. Soprattutto dopo una prima metà travolgente in fatto di siglature con la maglia rossoblu, e specialmente dopo la recente doppietta in Coppa Italia contro il Napoli. ...

Milan regala la maglia di Piatek a Salvini - presentato il ‘Milan club Parlamento’ : “E’ una cosa molto bella, ci sono gli esponenti di tutti i partiti rappresentati alla Camera e al Senato. Siamo uniti dalla comune fede rossonera, qui non ci sono divisioni…”. Adriano Galliani presenta il ‘Milan club Parlamento’, a palazzo Valdina. ”Dico sempre che è cambiato poco nella mia vita, perchè primo ero ad del Milan e tifoso del Monza, ora sono amministratore delegato del Monza e tifoso ...

Milan - Galliani ‘pazzo’ di Piatek : Scaroni commenta così le critiche di Salvini : “Il Milan oggi e’ in mano ai Milanisti: a capo del fondo Elliott ci sono appassionati di Calcio e il nostro ad Ivan Gazidis viene dalle alte sfere del mondo dello sport. Gli scudetti e’ sempre meglio vincerli e averli, ma a noi interessa la Champions, anche per rinverdire vecchi fasti”. Sono le dichiarazioni del presidente del Milan, Paolo Scaroni: “Abbiamo due montagne da scalare – aggiunge -: quella ...

Milan - Galliani : 'Piatek e Paquetà mi ricordano Sheva e Kakà' : TORINO - Oggi al Monza, ma per 31 anni anima e uomo-mercato del Milan , Adriano Galliani , che di acquisti eccellenti se ne intende, promuove la campagna acquisti di Leonardo : 'È stata la migliore di ...

Nasce il “Milan Club Parlamento” : maglia di Piatek in dono a Salvini : Salvini riceve in dono la maglia di Piatek come regalo per la nascita del “Milan Club Parlamento” La maglia del nuovo bomber rossonero, il polacco Piatek. Questo il ‘regalo’ che il nuovo ‘Milan Club Parlamento’ ha voluto fare oggi a Matteo Salvini, appassionato tifoso milanista. Per impegni di governo il leader della Lega oggi non ha potuto partecipare alla presentazione del circolo degli onorevoli ...

Milan - ag.Piatek 'Poteva andare al Real...' : Nell'intervista pubblicata quest'oggi da La Gazzetta dello Sport all'agente di Krzysztof Piatek, è lo stesso agente del polacco a svelare un clamoroso retroscena. Il calciatore era seguito anche dal Real Madrid , disposto ad acquistarlo sin da subito, ma la ...

Paquetá-Piatek - facce da gol : così il mercato ha trasformato il Milan : E pensare che sembrava un azzardo, anzi un doppio azzardo. Troppi 70 milioni per quei due, ne erano convinti in molti: investimento eccessivo per due scommesse, per due punti interrogativi, per due ...

Milan - Piatek-Paquetà come Schevchenko e Kakà. E San Siro torna a sognare : lunga, sì. La strada verso la Champions resta lastricata di insidie, già sabato per il Milan sarà un esame durissimo: a Bergamo contro l'Atalanta, la squadra più in forma del torneo?, sarà uno scontro ...